زيارة كيم جونغ أون إلى روسيا تعكس سيناريوهات قاتمة للحرب الأوكرانية
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالاً للكاتب آدم تيلور قال فيه، إن زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا تُظهر "حسابات قاتمة" في ساحة المعركة بين روسيا وأوكرانيا.
ومفاد تلك القراءة بأن الجيش الروسي "يحترق"، وأن قذائف المدفعية الروسية التي تسقط في أوكرانيا لا يمكن لموسكو وحدها سد الحاجة إليها في ساحة المعركة.
وأشار الكاتب إلى أن الهدف الرئيس للكرملين بات الآن ينصب على الاحتفاظ بالأرض التي تمكنت موسكو من الاستيلاء عليها، وسحق الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا في ظل فشل الحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت، العام الماضي، بالإضافة إلى استخدام سلاحي الألغام والمدفعية واللذين يحظيان بذات القدر من الأهمية للطائرات دون طيار، ومعدات التشويش الإلكترونية، وتكتيكات الدفاع السوفيتية التي تستخدمها موسكو بالفعل.
ووصف محللون عسكريون وحدات المدفعية الروسية، على وجه الخصوص، بأنها وحدات ماهرة ومدربة بشكل مدهش، مما يشكل ثقلًا موازنًا لبعض وحدات الجيش الروسي الأكثر فوضوية.
ويقول الكاتب إن تحليلًا أجراه "المعهد الملكي للخدمات المتحدة" في بريطانيا، وجد أن وحدات المدفعية الروسية كانت بارعة بشكل خاص في توجيه الأهداف، وكانت قادرة على إصابة الهدف بدقة في غضون 3 دقائق بالنظر إلى الوقت الذي يستغرقه إطلاق النار.
في المقابل، يشير الكاتب إلى أن هذا الاستخدام المكثف للمدفعية الروسية له تكلفته الباهظة، حيث تشير تقديرات غربية حديثة، إلى أن روسيا أطلقت 11 مليون قذيفة مدفعية على أوكرانيا، العام الماضي، وسط تقديرات بأن يصل هذا العدد إلى 7 ملايين قديفة هذا العام، وهو معدل لا يمكن تغطيته من الإنتاج العسكري المحلي لوحده.
وبحسب "واشنطن بوست"، فقد قدّر مسؤولون غربيون قدرة روسيا على إنتاج القذائف المدفعية من داخل مصانع الجيش الروسي بما لا يزيد على مليوني قذيفة سنويًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس مجموعة "فاغنر" الراحل يفغيني بريغوجين شكا في السابق من نقص القذائف المدفعية في جبهات القتال بالقرب من مدينة باخموت الشرقية، حيث تلقت قواته 800 قذيفة فقط من أصل 80 ألف قذيفة كانت بحاجة إليها قواته.
الاستيراد لتغطية النقص في الإنتاج
ويقول مقال واشنطن بوست، إن حلفاء أوكرانيا الغربيين حاولوا بنجاح متباين زيادة إنتاج أوكرانيا من قذائف المدفعية من عيار 155 ملم للحفاظ على نيران مدافع كييف، أما بالنسبة لروسيا فلا يوجد سوى عدد محدود من المصادر التي يمكن لموسكو اللجوء إليها لتعويض النقص في القذائف، حيث تستخدم روسيا الآن - إلى حد كبير- قذائف عيار 152 ملم التي طورتها خلال الحقبة السوفيتية.
وأشار المقال إلى أن روسيا مضطرة الآن إلى طلب المساعدة من الدول الأضعف التي كانت موسكو ذات يوم تزودها بالذخائر العسكرية إبان الحقبة السوفيتية، ومن بين هذه الدول كوريا الشمالية، التي اشترت، في الستينيات من القرن الماضي، تراخيص للأسلحة السوفيتية، وبدأت في إنتاج الأسلحة على نطاق واسع، ليس فقط لتلبية الطلب المحلي الكبير عليها في أعقاب هدنة الحرب الكورية فحسب، بل أيضًا للتجارة الدولية.
ونظرًا لقربها من العاصمة الكورية الجنوبية سيول، ركزت كوريا الشمالية أيضًا على إنتاج الذخائر المدفعية لجيشها، حيث قدّر تقرير صدر، العام 2020، عن مؤسسة "راند" البحثية الأمريكية امتلاك سيول لأكثر من 6 آلاف نظام مدفعي كوري شمالي بالقرب من المراكز السكانية الرئيسة في كوريا الجنوبية.
وفي هذا الصدد قال جوزيف ديمبسي، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية لوكالة "أسوشيتد برس"، إن كوريا الشمالية "قد تمثل المصدر الأكبر والوحيد لذخائر المدفعية القديمة التي تتوافق مع تلك المستخدمة في روسيا".
وفيما لا يعرف نظريًا حجم القذائف التي يمكن لكوريا الشمالية أن تزودها لروسيا، إلا أن جون كيربي صرح، العام الماضي، أن روسيا تأمل - على الأرجح - في الحصول على "ملايين القذائف والصواريخ وقذائف المدفعية من كوريا الشمالية"، على الرغم من عدم ظهور تفاصيل مؤكدة عن أي اتفاق مقترح.
فاعلية القذائف الكورية الشمالية على المحك
واعتبر مقال "واشنطن بوست" أنه مهما كانت كمية القذائف التي يمكن لكوريا الشمالية أن تقدمها لروسيا إلا أن فاعليتها قد تكون على المحك.
وركزت كوريا الشمالية المعزولة والخاضعة للعقوبات، إلى حد كبير على تطوير أسلحتها النووية وبرامج الصواريخ الباليستية، خلال السنوات الأخيرة، وتركت ذخيرة المدفعية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية يتراكم عليها الغبار.
ووجد تحليل أجراه موقع "38 نورث" الأمريكي المتخصص في شؤون كوريا الشمالية، على وابل من الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ على جزيرة يونبيونج في كوريا الجنوبية العام 2010، أن نصف القذائف سقطت في المحيط وفشلت في الوصول إلى هدفها، فيما لم ينفجر جزء كبير منها.
وكانت الولايات المتحدة قد قالت، العام الماضي، إن روسيا تلقت بالفعل بعض الشحنات من ذخائر المدفعية من كوريا الشمالية، فيما يمكن أن يكون تجارة صغيرة نسبيًا.
وتسلمت روسيا أيضًا شحنات من الطائرات الإيرانية المسيّرة، والتي تقول القوى الغربية إنها تنتهك حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد.
وختم تقرير واشنطن بوست بالقول، إنه ليس من الواضح ما الذي ستحصل عليه كوريا الشمالية مقابل أي صفقة أسلحة مع روسيا، إلا أن هناك تكهنات على أن بيونغ يانغ قد تسعى إلى الحصول على المزيد من تكنولوجيا الأسلحة الحديثة من موسكو أو المزيد من التعاون الاقتصادي معها.
المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية