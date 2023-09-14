زيارة كيم جونغ أون إلى روسيا تعكس سيناريوهات قاتمة للحرب الأوكرانية‎

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالاً للكاتب آدم تيلور قال فيه، إن زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا تُظهر "حسابات قاتمة" في ساحة المعركة بين روسيا وأوكرانيا.

ومفاد تلك القراءة بأن الجيش الروسي "يحترق"، وأن قذائف المدفعية الروسية التي تسقط في أوكرانيا لا يمكن لموسكو وحدها سد الحاجة إليها في ساحة المعركة.

وأشار الكاتب إلى أن الهدف الرئيس للكرملين بات الآن ينصب على الاحتفاظ بالأرض التي تمكنت موسكو من الاستيلاء عليها، وسحق الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا في ظل فشل الحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت، العام الماضي، بالإضافة إلى استخدام سلاحي الألغام والمدفعية واللذين يحظيان بذات القدر من الأهمية للطائرات دون طيار، ومعدات التشويش الإلكترونية، وتكتيكات الدفاع السوفيتية التي تستخدمها موسكو بالفعل.