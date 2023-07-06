الآلاف يتظاهرون احتجاجا على إقالة قائد شرطة تل أبيب
تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، ليل الأربعاء الخميس، في عدد من المدن الرئيسية، احتجاجا على إقالة قائد شرطة تل أبيب، إضافة إلى مصادقة الحكومة على حل نقابة المحامين، ضمن مشروع خطة التعديلات القضائية.
وأغلق المتظاهرون طريق "أيالون" الرئيسية في تل أبيب أمام حركة المركبات، كما تظاهر الآلاف في حيفا، والقدس، وبئر السبع، والعديد من المواقع الرئيسية.
وشهدت التظاهرات مناوشات بين معارضين ومؤيدين لخطة التعديلات القضائية.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن شخصا أقدم على دهس متظاهرين في طريق أيالون وأصاب عددا منهم بإصابات طفيفة وتم اعتقاله.
وأضرم متظاهرون النار بالإطارات المطاطية وسط الشوارع، موقفين بذلك حركة مرور المركبات بشكل كليّ.
واستدعت الشرطة فرقة من الخيّالة وقوات من "حرس الحدود" إلى "أيالون"، في محاولة لتفريق المحتجّين.
وكانت المعارضة الإسرائيلية قد دعت، الأربعاء، للتظاهر بشكل عاجل في ميدان كابلان وسط تل أبيب، كما نظمت الاثنين الماضي، تظاهرة كبيرة في مطار بن غوريون في اللد احتجاجا على خطة الحكومة للتعديلات القضائية.
وتشهد إسرائيل احتجاجات واسعة تنظمها المعارضة ضد حكومة اليمين الائتلافي برئاسة بنيامين نتنياهو وضد خطة الحكومة للتعديلات القضائية.