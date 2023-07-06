الآلاف يتظاهرون احتجاجا على إقالة قائد شرطة تل أبيب

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، ليل الأربعاء الخميس، في عدد من المدن الرئيسية، احتجاجا على إقالة قائد شرطة تل أبيب، إضافة إلى مصادقة الحكومة على حل نقابة المحامين، ضمن مشروع خطة التعديلات القضائية.

وأغلق المتظاهرون طريق "أيالون" الرئيسية في تل أبيب أمام حركة المركبات، كما تظاهر الآلاف في حيفا، والقدس، وبئر السبع، والعديد من المواقع الرئيسية.

وشهدت التظاهرات مناوشات بين معارضين ومؤيدين لخطة التعديلات القضائية.