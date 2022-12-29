انتخاب أمير أوحانا رئيسا للبرلمان الإسرائيلي

انتخب البرلمان الإسرائيلي، اليوم الخميس، الوزير السابق أمير أوحانا رئيسا جديدا للكنيست ليكون أول مثلي جنس يتولى المنصب في تاريخ الدولة.

وتم انتخاب أوحانا الذي وصل إلى البرلمان في العام 2015، بأغلبية 63 صوتا، فيما صوت خمسة نواب ضد القرار، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وينتمي أوحانا إلى حزب الليكود، وهو المسؤول الثالث في الدولة بعد الرئيس ورئيس الوزراء، وفق البروتوكولات.

كما صادق الكنيست على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو في تصويت اليوم الخميس، قبل أداء اليمين الدستورية.

وقال رئيس البرلمان إن حكومة نتنياهو حصلت على 63 صوتا من أصل 120 في الكنيست.