بعد هجمات متبادلة.. هل يتحول شرق سوريا لساحة مواجهة بين أمريكا وإيران؟

ورغم أن الميليشيات الموالية لإيران، والمتمركزة خصوصًا في ريف دير الزور، المتاخمة للحدود العراقية، شنت هجمات من قبل استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، غير أن تلك الهجمات لم تكن مؤثرة، فهذه هي المرة الأولى التي تصيب فيها جنودًا أمريكيين وتقتل متعاقدًا.

اللافت أن الاستهداف الإيراني الأخير للقاعدة الأمريكية الواقعة قرب منطقة اليعربية على بعد نحو 200 كم شمالًا عن منطقة تواجد الإيرانيين في ريف دير الزور، تمكن من خرق نظام مراقبة عالي التقنية، يتضمن رادارات وكاميرات حرارية ونظام دفاع جوي نصبته الولايات المتحدة في جميع قواعدها بسوريا.

ووفق خبراء، فإن هذه الاستهدافات الأمريكية /الإيرانية المتبادلة و"الدامية"، تشير إلى أن حالة الهدوء النسبي بين الطرفين قد أخذت منحى جديدًا ينذر بمواجهة أوسع نطاقًا.

وهذا ما تضمنه تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي شدد على أن واشنطن لا تسعى إلى صراع مع طهران، لكنها مستعدّة للعمل بقوة لحماية شعبها، فيما حذرت طهران كذلك من استهداف قواتها وتوعدت بالرد.

في خضم هذا التصعيد الميداني والسياسي، رجحت تحليلات أن الهجوم الإيراني "الجريء" على القاعدة الأمريكية ربما جاء بتنسيق وضوء أخضر روسي، غير معلن، فمن المعروف أن روسيا طالبت مرارًا بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، التي تحتفظ فيها موسكو بنفوذ واسع، فضلًا عن التوتر القائم بين الجانبين على خلفية الملف الأوكراني، بحيث لا يوفر أي طرف فرصة لتوجيه ضربة للطرف الآخر.