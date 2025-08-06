مندوب واشنطن لدى "الناتو": لا حل عسكريا للحرب الروسية الأوكرانية

رأى سفير الولايات المتحدة لدى حلف الناتو، ماثيو ويتيكر، أن الحرب الروسية في أوكرانيا لا يمكن أن تُحسم عسكريا، وأن السلام لا يمكن تحقيقه إلا عبر الدبلوماسية.

وقدم ويتيكر خلال استضافته عبر برنامج "Finnerty" الذي تبثه شبكة "نيوزماكس" الأمريكية، تقييما واقعيا للصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ويتيكر: "أنا متشائم إلى حد كبير"، ردًا على سؤال عمّا إذا كان بالإمكان دفع روسيا للتفاوض، بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو.

وأضاف: "لكن في الوقت نفسه، الرئيس دونالد ترامب محق بنسبة 100%، فهذه الحرب يجب أن تنتهي، لا معنى لاستمرار القتل الذي نشهده في ساحات المعارك وبعض المدن الأوكرانية التي تتعرض للقصف".

وتابع ويتيكر: "في نهاية المطاف، لا يوجد حل عسكري لهذه الحرب. يجب أن تُحسم بالتفاوض. يجب أن تكون عبر الدبلوماسية".

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ووصف الكرملين محادثات عقدت في موسكو الأربعاء، واستمرت 3 ساعات بين ويتكوف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"البنّاءة"، وذلك قبل يومين من انقضاء مهلة حدّدها الرئيس الأمريكي لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ويتيكر: "آمل أن يتمكن المبعوث الخاص ويتكوف من تقديم عرض حقيقي وصادق للروس لإنهاء الحرب".