إسبانيا.. "مخاض عسير" لقانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين

انطلقت العملية التشريعية لإصدار قانون العفو في إسبانيا، وسط رفض سياسي واسع، وهو قانون معني به حوالي 500 حالة لانفصاليين كاتالونيين، تمت محاكمتهم أو اتهامهم بارتكاب جرائم عديدة، بما في ذلك اختلاس الأموال العامة.

ويفترض أن تقرّ السلطات الإسبانية قانونًا للعفو، لكن ذلك يتم في أجواء من التوتر، حيث قدَّم اليمين طعنًا للمحكمة الدستورية فيما وجّه اليمين المتطرف إهانات ضد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وفق ما ذكرته الإذاعة الفرنسية، مساء الثلاثاء.

واعتبر زعيم حزب "فوكس" اليميني المتطرف، سانتياغو أباسكال، أن "الاشتراكي بيدرو سانشيز يتصرف مثل الانقلابي الذي يريد وضع حد للديمقراطية الإسبانية محميًا بقانون العفو، وهو عفو قانوني لجميع قادة استقلال كتالونيا الذين حاولوا الانفصال عن إسبانيا بشكل غير قانوني في العام 2017".