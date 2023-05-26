ميدفيديف يقول إن حرب أوكرانيا قد تستمر لعقود

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميدفيديف، قوله "هذا الصراع سيستمر لفترة طويلة جدا، على الأرجح لعقود".

وتابع "طالما توجد مثل هذه السلطة... ستكون هناك، على سبيل المثال، ثلاث سنوات من الهدنة وسنتان من الصراع ثم يتكرر كل شيء"، واصفًا أوكرانيا بأنها "دولة نازية".

وكشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن موسكو ستضطر إلى توجيه ضربة استباقية إذا أمد الغرب أوكرانيا بأسلحة نووية.

وقال ميدفيديف "هناك قواعد للحرب لا رجعة فيها. إذا تعلق الأمر بالأسلحة النووية فلا بد من توجيه ضربة استباقية"

وكان ميدفيديف قال في يناير/ كانون الثاني، إن حربًا نووية قد تشتعل في حالة هزيمة موسكو.