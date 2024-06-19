منها الحجاب.. اليمين المتطرف في فرنسا يتراجع عن وعوده الانتخابية

رأى محللون فرنسيون، أن زعيم حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) جوردان بارديلا، تراجع عن برنامجه الانتخابي الذي يروج له منذ سنوات في قضايا عدة.

ومن أبرز ما تراجع عنه الزعيم اليميني، إلغاء تعديل نظام التقاعد وسياسته تجاه ارتداء الحجاب، زاعمًا أن هناك تأجيلاً في بعض الإجراءات.

وبعد الزلزال الذي أحدثه حل الجمعية الوطنية (البرلمان)، تجري الحملة التشريعية على قدم وساق، وفي 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز، سيتم استدعاء الفرنسيين مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع، ويجب عليهم التصويت للنواب الذين يختارونهم في دائرتهم الانتخابية.

وقال أستاذ العلوم السياسية الفرنسي ألكسندر ديلفال، إنه منذ عدة أيام، تراجع رئيس حزب التجمع الوطني، المتوقع أن يكون رئيسًا للوزراء في حال حصول حزبه على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية، عن برنامجه الانتخابي.

وأضاف ديلفال لـ"إرم نيوز": "لقد أعلن جوردان بارديلا بالفعل أن بعض المشاريع، التي دافع عنها حزبه لعدة أشهر، سيتم تأجيلها إذا حكم حزب التجمع الوطني هذا الصيف، بينها إلغاء إصلاح نظام التقاعد، وارتداء الحجاب، وضريبة القيمة المضافة، زاعمًا أن بعض الإجراءات لم تعد من الأولويات".