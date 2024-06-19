منها الحجاب.. اليمين المتطرف في فرنسا يتراجع عن وعوده الانتخابية
رأى محللون فرنسيون، أن زعيم حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) جوردان بارديلا، تراجع عن برنامجه الانتخابي الذي يروج له منذ سنوات في قضايا عدة.
ومن أبرز ما تراجع عنه الزعيم اليميني، إلغاء تعديل نظام التقاعد وسياسته تجاه ارتداء الحجاب، زاعمًا أن هناك تأجيلاً في بعض الإجراءات.
وبعد الزلزال الذي أحدثه حل الجمعية الوطنية (البرلمان)، تجري الحملة التشريعية على قدم وساق، وفي 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز، سيتم استدعاء الفرنسيين مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع، ويجب عليهم التصويت للنواب الذين يختارونهم في دائرتهم الانتخابية.
وقال أستاذ العلوم السياسية الفرنسي ألكسندر ديلفال، إنه منذ عدة أيام، تراجع رئيس حزب التجمع الوطني، المتوقع أن يكون رئيسًا للوزراء في حال حصول حزبه على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية، عن برنامجه الانتخابي.
وأضاف ديلفال لـ"إرم نيوز": "لقد أعلن جوردان بارديلا بالفعل أن بعض المشاريع، التي دافع عنها حزبه لعدة أشهر، سيتم تأجيلها إذا حكم حزب التجمع الوطني هذا الصيف، بينها إلغاء إصلاح نظام التقاعد، وارتداء الحجاب، وضريبة القيمة المضافة، زاعمًا أن بعض الإجراءات لم تعد من الأولويات".
بعد نتيجته التاريخية في الانتخابات الأوروبية البالغة 31%، أعلن رئيس حزب التجمع الوطني عن رغبته في التفاوض مع المفوضية الأوروبية لتخفيض أسعار الكهرباء.
وفيما يتعلق بحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، أكد أن "هذا الإجراء لن يتم قبل الانتخابات الرئاسية 2027".
وبمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة، أطلقت قناة "فرانس 2" سلسلة من المقابلات السياسية مع ممثلي الأحزاب المرشحة في الانتخابات التشريعية، وكان زعيم حزب التجمع الوطني هو الضيف الأول.
من جانبها، لفتت مجلة "كلوزير" الفرنسية، إلى لغات الجسد والتحليل النفسي لزعيم حزب التجمع الوطني خلال مقابلته مع محطة "فرانس 2"، مشيرة إلى أنه أُصيب بالتشنج والتعثر اللغوي خلال إجابته عن أسئلة أولوياته حال اكتساحه الانتخابات التشريعية.
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية المتخصص في اليمين المتطرف جون إيف كامو، إنه "في مواجهة مقدمة البرنامج، كارولين رو على محطة فرانس2، أظهر بارديلا علامات الانزعاج".
وأضاف كامو لـ"إرم نيوز"، أن "بارديلا استخدم إستراتيجية بلاغية من خلال تكرار كلمة مدام في كثير من الأحيان، مما سلط الضوء على احتمال توتره أثناء المقابلة".
لكن قناة "فرانس 2"، أشارت إلى أن "إجراءاته العديدة المؤجلة التي طرحها حزب التجمع الوطني منذ فترة طويلة تعكس تراجع الحزب عن وعوده".
وأضاف جون إيف كامو أن "بارديلا فشل في إخفاء تعثره وتوتره، ولكن لا نعرف هل هي إستراتيجية مقصودة لجذب شريحة عريضة من الناخبين، أم دليل على عدم الارتياح".
وخلال مقابلته عاد جوردان بارديلا إلى الموضوعات التي يعتبرها ذات أولوية بالنسبة لفرنسا: القوة الشرائية، وانعدام الأمن، والهجرة.
ثم سألت كارولين رو ضيفها عن التغييرات العديدة التي أجرتها في برنامجه، وكررت الصحفية حديثها عدة مرات، طالبة منه أن يكون أكثر دقة، ثم أظهر الضيف نفسه في موقف دفاعي لمرات عدة.