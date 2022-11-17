بعد تغريدات عن "النووي" والنفط.. مسؤول إيراني: تعرضت لتهديدات بالقتل
كشف مسؤول إيراني، مساء الأربعاء، أنه تلقى عدداً كبيراً من التهديد بالقتل في حال لم يتوقف عن التغريد عبر حسابه الرسمي على "تويتر".
وكتب مستشار فريق التفاوض في الملف النووي الإيراني محمد مرندي في تغريدة له: "تلقيت عددًا كبيرًا من التهديدات بالقتل تحذرني من التوقف عن التغريد وإجراء المقابلات".
ولم يوضح مرندي مزيداً من المعلومات عن الجهة التي هددته بالقتل في حال لم يتوقف عن نشر تغريداته عبر حسابه على "تويتر".
وكان مرندي قد غرد في وقت سابق رداً على كبير المفاوضين الأمريكيين روبرت مالي، وقال إن "أمريكا والترويكا الأوروبية سيعودون إلى الاتفاق النووي".
وأضاف مرندي: "إيران تبيع منتجاتها من النفط والغاز والبتروكيماويات بكامل طاقتها وبأسعار السوق"، مشيراً إلى أن "إيران زادت من حجم تجارتها ووسعت ممراتها إلى روسيا وآسيا الوسطى".
وتابع مرندي: أرادت الأنظمة الغربية أن يتم التوصل إلى اتفاق نووي بسرعة، ولكن ماذا حدث؟ لقد كذبوا بشأن وجود تهديد نووي من إيران.