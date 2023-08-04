الصين تتجاهل دعوة وزير خارجيتها لزيارة واشنطن

وقال بلينكن للصحفيين على هامش فعالية في الأمم المتحدة في نيويورك: "لم يصلنا رد بعد، لكننا وجهنا تلك الدعوة وأتوقع أننا سنحظى بفرصة للقاء لمواصلة المحادثات المهمة التي أجريتها في بكين".

ولم يظهر تشين علنا منذ 25 يونيو حزيران، وهو اختفاء غامض بعد سبعة أشهر فحسب قضاها وزيرا للخارجية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن تشين في إجازة لأسباب صحية لم تحددها.

والتقى بلينكن مع تشين في 18 يونيو حزيران الماضي، في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي للصين في خمس سنوات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية وقتها إنهما أجريا محادثات "صريحة وموضوعية وبناءة" ودعاه بلينكن لزيارة واشنطن لمواصلة المناقشات.

والتقى بلينكن مع وانغ (69 عاما) الذي شغل منصب وزير الخارجية من قبل بين عامي 2013 و2022، في يوليو تموز على هامش اجتماع في جاكرتا في غياب تشين.