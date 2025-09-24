لقاء يحمل "مليارات الدولارات".. تركيا تترقب مباحثات أردوغان وترامب

يحظى اللقاء المرتقب الخميس، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، باهتمام واسع في وسائل الإعلام التركية التي تنوّعت تحليلاتها وتقديراتها لنتائج الاجتماع.

ويأتي اللقاء بعد مشاركة الرئيسين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث جمعتهما الثلاثاء قمة مع قادة من العالمين العربي والإسلامي لمناقشة الحرب على غزة.

أخبار ذات علاقة أردوغان يعلق على اجتماع ترامب مع قادة إسلاميين حول غزة

مليارات الدولارات

ومن المقرَّر أن تتركز المحادثات بين الرئيسين على بيع طائرات مدنية وعسكرية بمليارات الدولارات، وفق ما أعلن ترامب قبل أيام، فيما يُتوقع أن تحضر ملفات سياسية بارزة في الاجتماع، من بينها مصير وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا والحرب على غزة.

ورأى الكاتب التركي أوغور دوندار أن الحديث المتكرر عن صفقة شراء 300 طائرة "بوينغ" مدنية لصالح الخطوط الجوية التركية ليس سوى دعاية مرتبطة بالاجتماع.

وأوضح دوندار، في مقال بصحيفة "سوزجو" المعارضة، أن "الصفقة مشروع تُناقشه الخطوط الجوية التركية منذ 6 أشهر، وهو علاقة تجارية بحتة مع شركة خاصة".

وأضاف أن "الشركة لا تقدم على هذه الطلبية لتعزيز العلاقات التركية الأمريكية، بل لحاجتها الفعلية لهذه الطائرات"، مشيرًا إلى طلبية أخرى تخطط لها الشركة الحكومية من شركة "إيرباص" الأوروبية.

وفي مقال آخر بالصحيفة نفسها، اعتبر الكاتب أمين كولاسان أن "جدول أعمال الاجتماع واضح. سيبرم ترامب صفقات بمليارات الدولارات مع تركيا، معظمها طائرات، وسيطلب أيضًا تخفيضات جمركية على البضائع الأمريكية، إضافةً إلى بعض الموارد المعدنية الثمينة في تركيا".

أما صحيفة "جمهورييت" المعارضة، فقد أبرزت رد زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل على اللقاء وحماسة الرئيس التركي له، مشيرة إلى وصفه ترامب بـ"صديقي".

وقال أوزيل: "لو ذهب (أردوغان) لوقف سفك الدماء في غزة، لذهبتُ لتوديعه. لكنه يستغل ترامب لكسب الدعم للعملية المناهضة للديمقراطية في تركيا، بينما يلتزم الصمت أمام القمع"، في إشارة إلى حملة ملاحقة رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري الذي يتهم الحكومة بالوقوف وراءها.

وأضاف: "لو أن أردوغان، بدلًا من طلب طائرات بوينغ، قال لترامب على الهواء مباشرة: (كيف تصف نتنياهو بالبطل؟ إنه رجل إبادة جماعية!)، لكنتُ استقبلته في المطار عند عودته إلى أنقرة وصافحته".

من جانبها، رأت الكاتبة التركية هاندي فرات في صحيفة "حرييت"، أن الاجتماع بين الرئيسين ترامب وأردوغان سيحمل الكثير من التفاصيل السياسية والاقتصادية.

وقالت فرات: "في واشنطن، تُعتبر استعادة تركيا، حليف الناتو، والحفاظ عليها ضمن المعادلة الاستراتيجية أولويةً أساسية. بالنسبة للولايات المتحدة، يتمثل الهدف الرئيسي في إبعاد تركيا عن المحور الروسي وجعلها شريكًا في حل المشكلات لا في خلقها".

وأضافت أن "إدارة ترامب دأبت على إعطاء الأولوية لمصالحها الاستراتيجية والتجارية. لذلك، سيعطي ترامب الأولوية لمبيعات بوينغ وطائرات إف-16 في مفاوضاته حول برنامج إف-35".

وتوقعت فرات، أن "يؤكد الرئيس أردوغان خلال لقائه ترامب على الدور الواعد لتركيا كقوة إقليمية، إذ انتهجت أنقرة أخيرًا سياسة خارجية متعددة المحاور، تسعى من خلالها إلى بناء علاقات متوازنة مع روسيا والصين، وفي الوقت نفسه تؤكد على مكانتها كشريك أساسي في التحالف الغربي".

أما صحيفة "صباح" الموالية للحكومة، فاختارت تسليط الضوء على ترقّب اللقاء في دول مثل اليونان وإسرائيل، مشيرة إلى أن محادثات العودة إلى برنامج تطوير وشراء مقاتلات "إف-35" المحتملة تُثير مخاوف جدية في أثينا وتل أبيب.