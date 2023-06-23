ماكرون يتهم روسيا بالسعي "لزعزعة استقرار إفريقيا"

ورأى أن موسكو أوجدت نفسها "في وضع لا تحترم (خلاله) القانون الدولي، وباتت إحدى القوى الاستعمارية القليلة في القرن الحادي والعشرين، من خلال شن حرب استعمارية على جارتها أوكرانيا".

وردًا على سؤال عما سيكون عليه رد فعله في حال اتصل به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال ماكرون: "بالتأكيد سأجيب"، مضيفًا: "إذا اتصل بي ليقترح علي أمرًا ما، سأتجاوب لأن فرنسا كانت دائمًا قوة مسهلة ووسيطة".

إلا أنه أشار إلى أن "استئناف الحوار لن يكون ممكنًا إلا في حال احترام القانون الدولي، وهو الوحيد الذي يتيح لنا العيش بسلام".

وشدد ماكرون على أن لا سبب يدعوه في الوقت الراهن للمبادرة إلى الاتصال بنظيره الروسي، آملًا في أن "يحين الوقت لمفاوضات وفق شروط أوكرانيا".