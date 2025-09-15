ترامب يلمح إلى التوصل لاتفاق بشأن "تيك توك"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، التوصل إلى اتفاق بشأن "شركة معيّنة" في ظل المحادثات الجارية مع الصين لتسوية النزاع بين البلدين بشأن تطبيق تيك توك.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "تم التوصل إلى اتفاق بشأن شركة معيّنة أراد الشباب في بلادنا بشدّة إنقاذها"، بعدما أشاد باجتماع تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين قال إنه سار "بشكل جيد جدا".

وأضاف بأنه سيتحدّث مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، الجمعة، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وتيك توك تطبيق مملوك لشركة بايت دانس الصينية.

وبموجب قانون أقرّه الكونغرس في 2024، فإن التطبيق مهدّد بالحظر في الولايات المتحدة إذا لم تتخلّ الشركة الصينية عن سيطرتها عليه.

وبرّر مشرّعون جمهوريون وديمقراطيون يومها هذا النصّ بإبداء قلقهم من أن تستخدم الصين بيانات مستخدمي التطبيق، أو أن تحاول بواسطته التأثير في الرأي العام الأمريكي.

لكنّ ترامب أرجأ مرارا المهلة النهائية المحدّدة لبيع الشبكة الاجتماعية التي تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة.

وأقرّ الرئيس الجمهوري بأنّ لديه "بعض الضعف تجاه تيك توك".

والمهلة النهائية المحدّدة حاليا أمام بايت دانس لبيع تيك توك تنتهي في 17 أيلول/سبتمبر المقبل.

واعتمد ترامب في حملته الانتخابية العام 2024 بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وسبق له أن قال إنه يحب منصة تيك توك.