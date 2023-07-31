أستراليا.. فقدان الأمل بالعثور على ناجين بعد تحطم مروحية عسكرية

أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس الاثنين أن السلطات فقدت الأمل بالعثور على ناجين في حادث تحطم مروحية عسكرية أسترالية وسقوطها في البحر، خلال مشاركتها بمناورات عسكرية نهاية الأسبوع.

وكانت المروحية تشارك في مناورات "تاليسمان سابر" العسكريّة الكبرى مع الولايات المتحدة والتي تشارك فيها أيضًا اليابان وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبيّة وتضمّ 30 ألف عسكري.

وتحطّمت الطائرة الأوروبية الصنع، من طراز "تايبان إم آر إتش-90"، في وقت متأخر الجمعة قبالة جزيرة "هاميلتون" في ولاية "كوينزلاند"، في شمال شرق أستراليا.

وقال مارليس: "كان هناك ارتطام كارثي، وهذا يشكل جزءًا من سبب تحويلنا العملية الآن من نشاط للبحث والإنقاذ إلى استعادة" المروحية والجثث.

وشاركت قوات من ثلاث دول على الأقل الشرطة الأسترالية في البحث عن طاقم المروحية.

وقال أنغوس كامبل رئيس القوة الدفاعية في الجيش الأسترالي إن السلطات ستبذل ما باستطاعتها للعثور على الجثث وانتشال الحطام.

وأضاف: "هذا الجهد سيستمر"، مؤكدًا "سنعيد رفاقنا إلى منازلهم وعائلاتهم وأفواجهم".