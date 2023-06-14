واشنطن تطلب معلومات من إسرائيل بشأن مقتل أمريكي فلسطيني

واعتقلت القوات الإسرائيلية عمر أسعد (78 عاما) عند حاجز تفتيش مؤقت في بلدته جلجيليا بالضفة الغربية، في يناير كانون الثاني الماضي.

وقال المدعي العام العسكري الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إن الجنود الذين تركوا أسعد يمضي ليلة في العراء بعد احتجازه، ليُعثر عليه متوفى في وقت لاحق، "لن يواجهوا اتهامات جنائية، لكنهم سيواجهون إجراءات تأديبية".