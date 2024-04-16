زيلينسكي يوقع قانون التعبئة العسكرية الهادف لزيادة عدد الجنود

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قانون التعبئة العسكرية المثير للجدل لأنه لا ينص على فترة تسريح للجنود.

وبحسب إشعار نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، قُدّم النص الثلاثاء، إلى الرئيس الذي وقعه بعد ذلك.

وأثار قانون للتعبئة العسكرية أقره البرلمان الأوكراني، جدلًا واسعًا كونه لم يحدد موعد تسريح الجنود ما أغضب الكثير من العسكريين وعائلاتهم، وفقا لوكالة فرانس بريس.

وتم تقديم مشروع قانون التعبئة الجديد الذي أعدته الحكومة الأوكرانية إلى البرلمان في 30 يناير الماضي.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية في وقت سابق، أنه بموجب هذا المشروع، سيتعين على المشمولين بالخدمة العسكرية تقديم تقرير إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري لتوضيح بيانات التسجيل الخاصة بهم في غضون 60 يومًا.