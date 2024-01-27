منتقداً حفلة لمشاهير "شبه عراة".. بوتين يفتح النار على "غريبي الأطوار"

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بشكل غير مباشر، حفلًا أقامه مشاهير في موسكو ظهر فيه المشاركون شبه عراة.

وشدد بوتين، فيما يبدو أنه إشارة لحفل موسكو (شبه العاري)، على أن الطبقة الحاكمة المستقبلية في روسيا يجب أن تتكون من قدامى المحاربين في الجيش، وليس من "غريبي الأطوار الذين "يُظهرون مؤخراتهم".

وفي اجتماع حكومي بثه التلفزيون، امتدح بوتين "طلابًا أوقفوا دراستهم" من أجل القتال في أوكرانيا.

وأضاف: "هؤلاء هم الأشخاص الذين يجب أن يشكلوا نخبة البلاد في المستقبل، وليس أولئك الذين يكشفون أعضاءهم التناسلية أو يُظهرون مؤخراتهم".