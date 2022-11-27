الحرس الثوري الإيراني: نواجه حربا كبيرة والنظام لن يسقط

وجدد سلامي اتهامه للولايات المتحدة وبريطانيا بالتدخل في شؤون إيران، قائلا: "نحن عازمون على مواجهة هذه التدخلات.. كل التشكيلات السياسية لقوى الكفر والشرك بمرتزقتها وفروعها الداخلية بإيران جاءت لتقاتل ثورة الوطن المجيدة، اطمئنوا، سينهار النظام الإسرائيلي، لكن هذه الثورة لن تتضرر، أوهام العدو لا تصل إلى أي مكان، هذا النظام قوي".

وختم سلامي قوله "بالتأكيد سنحول مشهد الفتنة الكبيرة والحرب العالمية إلى مقبرة أعداء أمريكا وإسرائيل وحلفائهم".

في السياق، أعلنت وكالة أنباء هارانا، الوكالة الإخبارية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، عن حصيلة قتلى الاحتجاجات الأخيرة في إيران منذ بداية 26 سبتمبر وحتى الجمعة الماضية 4 ديسمبر ، 448 شخصًا".

وقالت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، إن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع حتى الجمعة الماضي إلى 448 شخصاً، من بينهم 63 طفلاً و57 من الأجهزة الأمنية، وأن عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في مختلف المدن بلغ 18 ألفًا و 170 شخصًا، وتم تحديد هوية 3 آلاف 312 شخصًا حتى الآن.

وتشهد إيران للشهر الثالث على التوالي احتجاجات شعبية ضد النظام انطلقت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي شرطة الأخلاق في طهران بعد اعتقالها بسبب عدم ارتداء الحجاب منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.