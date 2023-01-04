قيادي بارز في "الليكود" يقاطع التصويت بالكنيست لـ"خيبة أمله" من نتنياهو
قرر عضو الكنيست البارز عن حزب "الليكود"، دودي أمسالم، مقاطعة التصويت في المجلس، على إثر خلافاته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق بتوزيع المناصب الوزارية بالحكومة الجديدة.
وكان أمسالم أحد الأعضاء المتمردين على نتنياهو خلال المفاوضات الائتلافية التي جرت بين "الليكود" والأحزاب اليمينية.
ولم يحصل النائب على أي منصب على الرغم من طرح اسمه كمرشح لرئاسة الكنيست وبعض المهام الأخرى.
وقالت القناة الـ12 العبرية، إن "أمسالم سيتغيب عن جلسة مهمة في الكنيست الإسرائيلي كانت مقررة للتصويت على اختيار رؤساء وأعضاء اللجان"، مشيرة إلى أن ذلك "نتيجة لخيبة أمله المتعلقة بتوزيع المناصب الحكومية".
ونقلت القناة العبرية، عن مقربين من عضو الليكود البارز قولهم، إن "أمسالم ليس على ما يرام"، في إشارة إلى غضبه من عدم حصوله على أي منصب بالائتلاف الحكومي الجديد، على الرغم من أنه شخصية بارزة ومهمة بالحزب.
وفي سياق ذي صلة، أشارت القناة العبرية، إلى أن عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" ألوج كوهين، "يعتزم هو أيضًا مقاطعة التصويت بالكنيست، وذلك احتجاجًا على بعض القرارات التي جرى اتخاذها من قبل وزراء بحكومة نتنياهو".
وأضافت "الكنيست الإسرائيلي سيركز، اليوم الأربعاء، في التصويت على تشكيل لجان الكنيست ورؤسائها، والاطلاع على المخطط العام الذي اقترحه الائتلاف الحكومي الجديد بقيادة نتنياهو بهذا الشأن".
يذكر أن نتنياهو نجح في إضعاف قوة معارضيه داخل حزبه، وذلك بتسليم بعضهم مناصب حكومية، إضافة إلى تمرير قانون بالكنيست يلغي إمكانية انشقاق مجموعة صغيرة من الأعضاء عن أحزابهم وتشكيل فصيل جديد.