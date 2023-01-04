قيادي بارز في "الليكود" يقاطع التصويت بالكنيست لـ"خيبة أمله" من نتنياهو

قرر عضو الكنيست البارز عن حزب "الليكود"، دودي أمسالم، مقاطعة التصويت في المجلس، على إثر خلافاته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق بتوزيع المناصب الوزارية بالحكومة الجديدة.

وكان أمسالم أحد الأعضاء المتمردين على نتنياهو خلال المفاوضات الائتلافية التي جرت بين "الليكود" والأحزاب اليمينية.

ولم يحصل النائب على أي منصب على الرغم من طرح اسمه كمرشح لرئاسة الكنيست وبعض المهام الأخرى.