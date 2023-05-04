وصفها بـ"الشريرة".. غانتس: لن انضم لحكومة نتنياهو

أعلن رئيس حزب "المعسكر الرسمي" الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، أنه لا ينوي الانضمام لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في معرض تعليقه على شائعات راجت مؤخرًا بهذا الخصوص.

وقال غانتس في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "نتنياهو يقود حكومة متطرفة وشريرة، وليس لدي ما أبحث عنه هناك، وإذا كانت هناك قضايا ملموسة بحاجة إلى دعمنا الأمني، سنكون هناك".

وأضاف: "لن أنضم إلى حكومة نتنياهو (..) أنا مع إسرائيل، نحن بحاجة إلى رعاية المجتمع والاهتمام به، ونحتاج إلى التوصل إلى اتفاقيات في مقر الرئيس يتسحاق هرتسوغ، سنصل إلى هناك، ولا يمكننا الاستمرار على هذا النحو".