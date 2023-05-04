وصفها بـ"الشريرة".. غانتس: لن انضم لحكومة نتنياهو
أعلن رئيس حزب "المعسكر الرسمي" الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، أنه لا ينوي الانضمام لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في معرض تعليقه على شائعات راجت مؤخرًا بهذا الخصوص.
وقال غانتس في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "نتنياهو يقود حكومة متطرفة وشريرة، وليس لدي ما أبحث عنه هناك، وإذا كانت هناك قضايا ملموسة بحاجة إلى دعمنا الأمني، سنكون هناك".
وأضاف: "لن أنضم إلى حكومة نتنياهو (..) أنا مع إسرائيل، نحن بحاجة إلى رعاية المجتمع والاهتمام به، ونحتاج إلى التوصل إلى اتفاقيات في مقر الرئيس يتسحاق هرتسوغ، سنصل إلى هناك، ولا يمكننا الاستمرار على هذا النحو".
وعن المحادثات في مقر الرئيس حول الإصلاح القانوني، قال غانتس: "أنا سعيد بالمحادثات، هناك محادثات جيدة، ولكنها لا تتقدم، وفي النهاية عندما يتحدث الناس، ويكون هناك حوار بين الأطراف، سيكون هناك اختراق في يوم من الأيام".
وأضاف: "لن أتنازل عن الديمقراطية بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بتسييس أنظمتنا القانونية، وسأكون سعيدًا بالتوصل إلى اتفاقيات معقولة بشأن بقية القضايا، وهذا ما نسعى إليه".
وعلّق "غانتس" على استطلاعات الرأي التي توقعت نجاحه في الانتخابات المقبلة، قائلًا: "هذه الاستطلاعات تظهر أن الناس يريدون الحياة الطبيعية والاعتدال والمسؤولية، وهذا ما أريد أن أقدمه".
وتابع: "الانتخابات ليست على جدول الأعمال حاليًا، ومن خلال تجوالي في جميع أنحاء البلاد، أدركت كيف سئم الناس جنون الانتخابات وهم على حق".