سفينة حاويات تغادر ميناء أوديسا الأوكراني الذي تحاصره روسيا

قالت الحكومة الأوكرانية إن سفينة حاويات غادرت صباح اليوم الأربعاء ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود، عبر ما وصفته كييف بأنه ممر مؤقت جديد للسفن التجارية من وإلى الموانئ التي تحاصرها روسيا.

من جانبها، أعلنت شركة برينهارد شولت لتشغيل السفن (بي.إس.إم) اليوم الأربعاء أن السفينة جوزيف شولت غادرت ميناء أوديسا الأوكراني في طريقها إلى إسطنبول في تركيا.

وقالت الشركة في بيان، إن السفينة المملوكة لها بشكل مشترك مع بنك صيني تستخدم الممر الذي تم فتحه "للسماح بعبور آمن لسفن متجهة جنوبا" وستسير عبر المياه الإقليمية لأوكرانيا ورومانيا وتركيا.

وأعلنت أوكرانيا الأسبوع الماضي فتح "ممر إنساني" في البحر الأسود للسماح بإبحار سفن الشحن المحاصرة في موانئها منذ اندلاع الحرب مع روسيا في 24 فبراير/ شباط العام الماضي.

ولم تذكر موسكو ما إذا كانت ستحترم ممر الشحن أم لا، وعبّرت مصادر في الشحن والتأمين عن قلقها بخصوص السلامة.

وقال أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أبحرت أول سفينة عبر الممر المؤقت للسفن التجارية إلى ومن موانئ أوديسا".

وأضاف أن سفينة الحاويات هي السفينة جوزيف شولت التي ترفع علم هونغ كونغ، وأنها كانت عالقة في الميناء منذ 23 فبراير شباط 2022، قبل يوم من بدء الغزو الروسي.

وقال إن السفينة تحمل شحنة تزيد عن 30 ألف طن متري في 2114 حاوية.

وتابع: "سيُستخدم الممر بشكل أساسي لإجلاء السفن التي كانت بالموانئ الأوكرانية (تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني) وقت بدء الغزو الشامل من روسيا الاتحادية".