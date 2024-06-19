بوتين يهدي زعيم كوريا الشمالية سيارة فاخرة ومجموعة شاي وخنجر

وأهدى بوتين كيم أول سيارة ليموزين من طراز أوروس في فبراير/ شباط من هذا العام حسبما قال البلدان في ذاك الوقت، وهذا معناه أن كيم لديه الآن سيارتان على الأقل من هذا الطراز.

ويُعتقد أن كيم من عشاق السيارات، ولديه مجموعة كبيرة من السيارات الأجنبية الفاخرة التي ربما تم تهريبها، إذ تحظر قرارات مجلس الأمن الدولي تصدير السلع الفاخرة إلى كوريا الشمالية.

وقال مسؤول روسي كبير الشهر الماضي إن روسيا ستبدأ في صنع سيارات أوروس الفاخرة في مصنع تويوتا السابق في سان بطرسبرغ هذا العام.

وبحسب وكالة التحليل الروسية أوتوستات، بيعت 40 سيارة أوروس في روسيا منذ بداية العام الجاري.