زيلينسكي يتوجه إلى برلين وباريس لتوقيع اتفاقات أمنية

يتوجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إلى برلين وباريس لتوقيع اتّفاقات أمنيّة ثنائيّة والدعوة إلى زيادة الدعم العسكري لبلاده في مواجهة الهجوم الروسي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وستقود هذه الجولة الدبلوماسيّة المُصغّرة الرئيس الأوكراني أيضًا إلى مؤتمر ميونيخ للأمن بدورته الـ60، وهو اجتماع سنويّ للنخبة الجيوسياسيّة في جنوب ألمانيا.

ويُمثّل الحفاظ على تعبئة الحلفاء أولويّة لكييف، مع قرب دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث، وفي وقتٍ لا يزال الوضع في ساحة المعركة "شديد التعقيد" وفق القائد الأعلى الجديد للجيش الأوكراني.

وفي برلين، يستقبل المستشار أولاف شولتس زيلينسكي قبل الظهر.

وبعد توقيع الاتّفاق الذي يُركّز على "الالتزامات الأمنيّة والدعم الطويل الأجل" لأوكرانيا، يعقد الزعيمان مؤتمرا صحافيا.

ويُتوقّع بعد ذلك أن يصل الرئيس الأوكراني إلى باريس حوالي الساعة 18,45 بالتوقيت المحلّي لعقد اجتماع مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

وذكر الإليزيه أنّ اتّفاق الشراكة الثنائيّة يتعلّق بـ"الدعم العسكري الطويل الأجل لأوكرانيا" وبـ"الدعم الاقتصادي وفي مجال المساعدة المدنيّة، بغية تعزيز قدرة أوكرانيا على الصمود".

وسيُواصل زيلينسكي جهوده الدبلوماسيّة السبت في مؤتمر ميونيخ للأمن حيث يُلقي خطابًا ثمّ يجري عددًا من المحادثات الثنائيّة، أبرزها مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التي تقود الوفد الأمريكي.

ويُتوقّع أن يحضر المؤتمر نحو 180 من كبار الممثّلين الحكوميّين، بينهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيسة المفوّضية الأوروبّية أورسولا فون دير لايين ووزير الخارجية الصيني وانغ يي.