هل سيتولى ترامب رئاسة مجلس النواب الأمريكي؟
كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، عن استعداده لتولي منصب رئيس مجلس النواب مؤقتاً، في حال لم يتمكن الحزب الجمهوري من التوصل إلى توافق حول رئيس للمجلس.
وفي تصريح لوسائل إعلام أمريكية، قال ترامب: "سأفعل ذلك إذا سألوني، هل أنا مستعد لتولي هذا المنصب لفترة قصيرة من أجل الحزب، حتى يتوصلوا إلى اتفاق".
ووفقًا لرئيس الولايات المتحدة السابق، فإنه مستعد لتولي المنصب الثالث في التسلسل الهرمي للسلطة في البلاد لمدة "30 أو 60 أو 90 يومًا"، حتى يتوصل أعضاء حزبه إلى اتفاق طويل الأمد.
وفي غضون ذلك، أعرب عدة أعضاء في الكونغرس عن رغبتهم في رؤية ترامب رئيسا للمجلس الذي شغر بعد إقالة كيفن مكارثي.
ولم يسبق أن شغل أحد خارج مجلس النواب منصب رئيس المجلس من قبل، ولكن القانون لا يمنع مثل هذا السيناريو.