هل سيتولى ترامب رئاسة مجلس النواب الأمريكي؟

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، عن استعداده لتولي منصب رئيس مجلس النواب مؤقتاً، في حال لم يتمكن الحزب الجمهوري من التوصل إلى توافق حول رئيس للمجلس.

وفي تصريح لوسائل إعلام أمريكية، قال ترامب: "سأفعل ذلك إذا سألوني، هل أنا مستعد لتولي هذا المنصب لفترة قصيرة من أجل الحزب، حتى يتوصلوا إلى اتفاق".