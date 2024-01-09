تقرير: روسيا تضرب مخابئ القوات الأوكرانية بقنابل انزلاقية
تسببت القنابل الانزلاقية والطائرات دون طيار الروسية بإنزال خسائر فادحة في صفوف الجيش الأوكراني، حسبما اشتكى مقاتلو الحرس الوطني الأوكراني في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نشرتها اليوم الثلاثاء.
وتقول القوات الأوكرانية عبر جبهة واسعة، إن الوضع لم يكن أكثر خطورة من أي وقت مضى مع تقدم روسيا. ويقول الجنود إن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة، ويُلقى باللوم فيها على القنابل الانزلاقية والطائرات دون طيار الروسية، حسبما كتب صحفيو "نيويورك تايمز".
وأفاد الصحفيون، بأنه حتى الجنود الذين اعتادوا على القصف المستمر يشكون من القوة التدميرية للقنابل الروسية الانسيابية.
وقالوا:"إن الروس يرسلون لهم ثماني قنابل منزلقة في الساعة. وأعلن جندي من اللواء الـ 14 بالحرس الوطني، "يبدو أن طائرة نفاثة تحلق نحوك، وكأن أبواب الجحيم قد فتحت".
ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن الذخائر الانزلاقية الروسية تضرب القوات الأوكرانية حتى داخل التحصينات تحت الأرض.
وذكرت الصحيفة، أن الطائرات الروسية دون طيار أصبحت مصدرًا آخر لمشاكل القوات المسلحة الأوكرانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرات دون طيار تجعل وحدات الإمداد على الخطوط الأمامية "عملاً محفوفًا بالمخاطر بشكل متزايد".
واشتكى أحد المسلحين للصحفيين الأمريكيين، بأن القيادة بالسيارة أمر خطير للغاية بسبب الطائرات دون طيار فلا يمكنك التحرك إلا سيرًا على الأقدام".
ويستخدم الطيران الروسي بنشاط القنابل الجوية الانزلاقية المجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة (UMPC) في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية.
وتمكنت الطائرات الروسية من ضرب المناطق المحصنة دون تعريض نفسها لنيران أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.