تقرير: روسيا تضرب مخابئ القوات الأوكرانية بقنابل انزلاقية

تسببت القنابل الانزلاقية والطائرات دون طيار الروسية بإنزال خسائر فادحة في صفوف الجيش الأوكراني، حسبما اشتكى مقاتلو الحرس الوطني الأوكراني في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نشرتها اليوم الثلاثاء.

وتقول القوات الأوكرانية عبر جبهة واسعة، إن الوضع لم يكن أكثر خطورة من أي وقت مضى مع تقدم روسيا. ويقول الجنود إن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة، ويُلقى باللوم فيها على القنابل الانزلاقية والطائرات دون طيار الروسية، حسبما كتب صحفيو "نيويورك تايمز".

وأفاد الصحفيون، بأنه حتى الجنود الذين اعتادوا على القصف المستمر يشكون من القوة التدميرية للقنابل الروسية الانسيابية.