تعيين الجنرال بريس أوليغي نغيما قائدًا للمرحلة الانتقالية في الغابون

أعلن عسكريون على التلفزيون الوطني في الغابون، اليوم الأربعاء، أن المجلس العسكري عين الجنرال بريس أوليغي نغيما قائد الحرس الرئاسي زعيما للمرحلة الانتقالية، بعد عزل رئيس البلاد علي بونغو.

وكانت القوات المسلحة الغابونية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عزل واحتجاز الرئيس علي بونغو، بعد ساعات من إعلان إعادة انتخابه لولاية ثالثة، في اقتراع قالت المعارضة إنه يفتقد للشفافية.

وقال نغيما الذي شارك في الانقلاب، في تصريحات لصحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس علي بونغو أونديمبا "أُحيل إلى التقاعد".

وأضاف: "أُحيل إلى التقاعد ولديه كل حقوقه، هو مواطن غابوني عادي مثل أي شخص آخر.. لم يكن لديه الحق في تولّي فترة ولاية ثالثة، وانتُهك الدستور (..) لذلك قرر الجيش تولّي مسؤولياته".

وتابع: "لم أعلن نفسي بعد (قائدًا للمرحلة الانتقالية)، ولا أفكر في أي شيء في الوقت الحالي.. إنها مسألة سنناقشها مع جميع الجنرالات.. سنحاول التوصل إلى توافق، وسيطرح الجميع أفكارًا، وسيتم اختيار أفضلها، بالإضافة إلى اسم الشخص الذي سيقود الفترة الانتقالية".