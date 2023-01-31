شرطة لندن تحقق في اتهامات موجهة لوزير إيراني سابق
قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن شرطة لندن الكبرى تحقق في الاتهامات الموجهة إلى عطاء الله مهاجراني، نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة السابق في إيران.
وبحسب تقرير نشرته الصحيفة يوم الإثنين، أيد مهاجراني المقيم في بريطانيا "فتوى قتل سلمان رشدي" في الوقت الذي كان فيه نائبا لرئيس الوزراء في الجمهورية الإسلامية وبعد ذلك خلال الفترة التي كان فيها نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية.
وأضافت الغارديان إنه بعد حوالي أربعة أشهر من تلقي التهم والملف التفصيلي، أخبرت الشرطة البريطانية كاوه موسوي، محامي حقوق الإنسان الذي يتعاون مع ريبيكا موني من جمعية حقوق الإنسان الشعبية، أنه بسبب تعقيد المشكلة، لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للمراجعة.
وقدم كاوه موسوي والمحامية البريطانية ريبيكا مون، شكوى مطولة ضد مهاجراني في أغسطس / آب الماضي.
واضافا أن مهاجراني كان نائبا لرئيس الوزراء عام 1988 ونائبا للرئيس للشؤون البرلمانية والقانونية بين عامي 1989 و 1997 ، خلال فترة تمت فيها محاولة اغتيال مئات المعارضين في أوروبا وتنفيذها بأوامر من النظام الإيراني.
وأكدا أن مهاجراني لم يقم بأي محاولة لوقف عمليات القتل، ومنذ أن عاش في لندن أشاد كثيرًا بقاسم سليماني القائد في الحرس الثوري معتبرا إياه بطلًا قوميًا لإيران والإسلام.
وكان مهاجراني مقيمًا في المملكة المتحدة منذ عام 2004 ، والآن تستند التهم الموجهة إليه إلى قانون صدر في عام 2006 ، والذي بموجبه أعلنت المملكة المتحدة أنها تتخذ إجراءات مكافحة الإرهاب بجدية أكبر.
وتم فرض الفتوى على رشدي من قبل المرشد الأعلى الإيراني السابق آية الله الخميني في فبراير 1989 ولم يتم إلغاؤها أبدًا.
وفي أغسطس الماضي، تعرض رشدي للطعن عدة مرات في مهرجان أدبي في نيويورك.
ووعدت المملكة المتحدة بخطى أكثر صرامة ضد إيران في أعقاب إعدام نائب وزير الدفاع الإيراني السابق علي رضا أكبري في طهران، بذريعة التجسس لصالح بريطانيا.