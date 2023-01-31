شرطة لندن تحقق في اتهامات موجهة لوزير إيراني سابق

وأضافت الغارديان إنه بعد حوالي أربعة أشهر من تلقي التهم والملف التفصيلي، أخبرت الشرطة البريطانية كاوه موسوي، محامي حقوق الإنسان الذي يتعاون مع ريبيكا موني من جمعية حقوق الإنسان الشعبية، أنه بسبب تعقيد المشكلة، لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للمراجعة.

وقدم كاوه موسوي والمحامية البريطانية ريبيكا مون، شكوى مطولة ضد مهاجراني في أغسطس / آب الماضي.

واضافا أن مهاجراني كان نائبا لرئيس الوزراء عام 1988 ونائبا للرئيس للشؤون البرلمانية والقانونية بين عامي 1989 و 1997 ، خلال فترة تمت فيها محاولة اغتيال مئات المعارضين في أوروبا وتنفيذها بأوامر من النظام الإيراني.

وأكدا أن مهاجراني لم يقم بأي محاولة لوقف عمليات القتل، ومنذ أن عاش في لندن أشاد كثيرًا بقاسم سليماني القائد في الحرس الثوري معتبرا إياه بطلًا قوميًا لإيران والإسلام.