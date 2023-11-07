"قنبلة في هدية".. مقتل مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية

قُتل مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الميجر جينادي تشاستياكوف في انفجار، الاثنين، وصفه وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو بأنه "حادث"، بحسب "رويترز".

وقال كليمينكو إن تشاستياكوف عاد إلى المنزل ومعه هدايا عيد ميلاد من زملائه، بما في ذلك صندوق من القنابل اليدوية المصنعة في الغرب كان يعرضه لابنه.

وكتب كليمينكو عن الحادث على تيليغرام "أخذ الابن القنبلة من يده (والده) أوَّلا وبدأ في لف الحلقة، ثم أخذ الأب القنبلة اليدوية من الطفل وسحب الحلقة؛ ما تسبب في انفجار مأساوي".

وقال كليمينكو إنه تم التعرّف على هوية زميله الذي قدَّم الهدية، وتم العثور على قنبلتين يدويتين أخريين من هذا النوع في مكتبه مع بدء التحقيق. وقال إنه أصدر التوضيح حتى لا "تنشر معلومات غير رسمية".

القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني أكد عبر قناته في تيليغرام مقتل مساعده غينادي تشاستياكوف، موضحًا: "في ظل ظروف مأساوية، في عيد ميلاده، قُتل مساعدي وصديقي المقرب، غينادي تشاستياكوف، انفجرت عبوة ناسفة كانت موجودة في إحدى الهدايا. وترك غينادي وراءه زوجته وأطفاله الأربعة. تعازينا الحارة لعائلته".

وبحسب وكالة "نوفوستي"، قال زالوجني إنه سيتم تحديد الأسباب والظروف خلال تحقيق قضائي.

وكان بيان لوزارة الداخلية الأوكرانية، تداولته وسائل إعلام محلية، أشار إلى أن الحادث نتج عن "إهمال".