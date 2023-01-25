إسرائيل تمنع دخول مئات العمال من غزة بسبب مخططات لتجنيدهم من حماس

وأضافت القناة أن الشاباك قرر منع 230 عاملا من قطاع غزة من دخول إسرائيل؛ بسبب ما وصفه "بتورط أقاربهم في التحريض على الإرهاب".

ونقلت عنه قوله في بيان صحفي إنه "بعد جهد استخباراتي من قبله بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي والشرطة، تم الكشف عن ظاهرة يقوم فيها نشطاء حماس من غزة باستغلال الشبان في الضفة الغربية، بأعداد كبيرة دون علمهم، لتجنيدهم كمساعدين في تنفيذ الهجمات ضد أهداف إسرائيلية".

وأكد البيان أنه وكجزء من جهوده، تم اعتقال العشرات من الشباب الفلسطينيين المتورطين بالعمل مع حماس.