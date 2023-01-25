إسرائيل تمنع دخول مئات العمال من غزة بسبب مخططات لتجنيدهم من حماس
قررت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية منع دخول مئات العمال من قطاع غزة للدولة العبرية، وفق ما ذكر تقرير إخباري.
وقال التقرير الذي نشرته القناة "13" العبرية إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" كشف عن مخطط تقوم حماس من خلاله باستغلال عشرات الشبان الفلسطينيين للمساعدة في تنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وأضافت القناة أن الشاباك قرر منع 230 عاملا من قطاع غزة من دخول إسرائيل؛ بسبب ما وصفه "بتورط أقاربهم في التحريض على الإرهاب".
ونقلت عنه قوله في بيان صحفي إنه "بعد جهد استخباراتي من قبله بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي والشرطة، تم الكشف عن ظاهرة يقوم فيها نشطاء حماس من غزة باستغلال الشبان في الضفة الغربية، بأعداد كبيرة دون علمهم، لتجنيدهم كمساعدين في تنفيذ الهجمات ضد أهداف إسرائيلية".
وأكد البيان أنه وكجزء من جهوده، تم اعتقال العشرات من الشباب الفلسطينيين المتورطين بالعمل مع حماس.
وأضاف: "من يدير ملف الضفة الغربية في حركة حماس هم أسرى محررون من صفقة شاليط تم ترحيلهم إلى قطاع غزة، ويقومون جاهدين بتجنيد عدد كبير من النشطاء في الضفة الغربية لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية".
وبحسب البيان، فإن "الناشطين في قطاع غزة يخفون هويتهم الحقيقية ويتظاهرون بالعمل مع شركات تجارية وكيانات مختلفة، ويقومون بتجنيد الشباب من الضفة الغربية لتنفيذ مهام متنوعة مثل تحويل الأموال المخصصة لشراء أسلحة للهجوم، ونقل طرود تحتوي على أسلحة أو ذخائر، دون علمهم بذلك".
ونقلت القناة العبرية عن مسؤول أمني كبير، قوله إن "تصرفات حماس والتنظيمات الأخرى في قطاع غزة ستؤدي إلى تقليص عدد تصاريح دخول التجار والعمال من غزة إلى إسرائيل".