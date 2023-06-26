رغم انتهاء تمرد فاغنر.. الغرب يؤكد وجود "انقسامات وتصدعات" في الكرملين

بدأ عناصر مجموعة "فاغنر" الانسحاب من مواقع سيطروا عليها في روسيا بعد اتّفاق مع الكرملين قضى بوقف تقدّمهم نحو موسكو وخروج قائدهم يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا، إثر تمرّد مسلح شكّل أكبر تحدٍّ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خضمّ حرب أوكرانيا.

ويرى الغرب أنّ تمرّد بريغوجين يُظهر "الانقسامات" و"التصدّعات" في سلطة سيد الكرملين.

وبعد نحو 24 ساعة من الترقّب عالمياً بشأن مسار أحداث شهدت سيطرة مقاتلي فاغنر على مقارّ قيادة للجيش الروسي وتقدّم أرتالهم في اتّجاه العاصمة، نُزع فتيل الانفجار بتوصّل الكرملين وبريغوجين إلى اتّفاق يوقِف بموجبه الأخير تمرّده ويغادر إلى بيلاروسيا إثر وساطة من رئيسها ألكسندر لوكاشنكو.

ورغم الاتّفاق، بقيت الإجراءات الأمنيّة مشدّدة في موسكو، بينما رفعت مناطق روسيّة أخرى القيود التي فُرضت اعتباراً من السبت على التنقّل.