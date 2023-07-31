يفغيني بريغوجين: "فاغنر" تواصل أنشطتها في أفريقيا

قال يفغيني بريغوجين، زعيم مجموعات "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية، في تسجيل صوتي، إن مجموعته تواصل أنشطتها في أفريقيا.

وأضاف في التسجيل الذي نشر عبر تليغرام أن مجموعته لا تحتاج لتوظيف مجندين جدد ولديها ما يكفي من العناصر حالياً.

وكان بريغوجين قد أطل في تسجيل صوتي سابق الأسبوع الماضي ودعا عناصره للاستعداد لما وصفها بـ "رحلة جديدة إلى أفريقيا".

من جهة أخرى، أكد زعيم "فاغنر" أن العمل مستمر في مراكز التدريب في بيلاروسيا، وأنه قد يتم تجنيد مقاتلين مرة جديدة إذا احتاجت روسيا ذلك.