روسيا تتّجه إلى تعزيز استثماراتها في الطاقة والنقل في مالي
تستعد روسيا لتنفيذ مذكرات تفاهم تم توقيعها مع السلطات المالية في مجالات الطاقة والنقل، ومن المنتظر أن تصل إلى باماكو وفود روسية في غضون أسبوعين لمناقشة هذه القضايا، وفقًا لما كشفته مجلة "جون أفريك".
وأوضحت المجلة أن "هذه المشاريع تشمل مدّ السكك الحديدية في بلد تعاني بنيته التحتية من نواقص، إضافة إلى النقل الجوي والتعدين وكذلك إرسال قمر اصطناعي حتى تتمكن مالي من الاستفادة من خدمات الإنترنت وشبكات الاتصال في كلّ أنحائها".
وقبل أسابيع زار باماكو كلٌّ من وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف ونائب وزير الدفاع العقيد جنرال يونس بيك يفكيروف، كشفت بعدها السلطات المالية عن توقيع اتفاقيات بين الجانبين تخص إنشاء مشاريع في مجالات الطاقة والنقل.
وكان وزير الاقتصاد والمالية المالي ألوسيني سانو قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنه "تم تحديد موعد نهائي مدته أسبوعان حتى تتمكن الوفود الروسية من الوصول إلى هنا وبدء العمل، وخاصة في مجال الطاقة، الذي يواجه بضع مشاكل اليوم في البلاد".
وعطلت الحرب ضد الجماعات المتشددة طيلة السنوات الماضية مساعي مالي لتطوير بنيتها التحتية التي تضررت بشكل كبير بسبب المعارك، وفق المجلة.
وقال سانو إنه "سيتعين على الخبراء الروس تقييم الوضع والسماح للحكومة المالية بالعمل على حل قضايا إمدادات الطاقة".
وفيما يتعلق بالنقل، لم يتم التوقيع على أيّ اتفاق حتى الآن، لكن المناقشات تتعلق ببناء شبكة السكك الحديدية وخطي القطار اللذين سيعبران باماكو من جانب إلى آخر.
وأوضح الوزير سانو مهمة شركة الطيران المستقبلية التي حددها العقيد عاصمي غويتا في نهاية القمة الروسية الأفريقية في سانت بطرسبرغ في يوليو الماضي، وسيكون الهدف من ذلك "خدمة البلاد والمنطقة دون الإقليمية، ولا سيما بوركينا فاسو والنيجر" وفقًا لِما نقله تقرير المجلة.
وقالت "جون أفريك" إنه بعد عقود من التحالف مع فرنسا عسكريًّا واقتصاديًّا قطعت باماكو كلَّ صلة لها بباريس واستنجدت بموسكو للقضاء على تهديدات الجماعات المتشددة، وأيضًا تطوير البنية التحتية للبلاد.