روسيا تتّجه إلى تعزيز استثماراتها في الطاقة والنقل في مالي

تستعد روسيا لتنفيذ مذكرات تفاهم تم توقيعها مع السلطات المالية في مجالات الطاقة والنقل، ومن المنتظر أن تصل إلى باماكو وفود روسية في غضون أسبوعين لمناقشة هذه القضايا، وفقًا لما كشفته مجلة "جون أفريك".

وأوضحت المجلة أن "هذه المشاريع تشمل مدّ السكك الحديدية في بلد تعاني بنيته التحتية من نواقص، إضافة إلى النقل الجوي والتعدين وكذلك إرسال قمر اصطناعي حتى تتمكن مالي من الاستفادة من خدمات الإنترنت وشبكات الاتصال في كلّ أنحائها".

وقبل أسابيع زار باماكو كلٌّ من وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف ونائب وزير الدفاع العقيد جنرال يونس بيك يفكيروف، كشفت بعدها السلطات المالية عن توقيع اتفاقيات بين الجانبين تخص إنشاء مشاريع في مجالات الطاقة والنقل.

وكان وزير الاقتصاد والمالية المالي ألوسيني سانو قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنه "تم تحديد موعد نهائي مدته أسبوعان حتى تتمكن الوفود الروسية من الوصول إلى هنا وبدء العمل، وخاصة في مجال الطاقة، الذي يواجه بضع مشاكل اليوم في البلاد".

وعطلت الحرب ضد الجماعات المتشددة طيلة السنوات الماضية مساعي مالي لتطوير بنيتها التحتية التي تضررت بشكل كبير بسبب المعارك، وفق المجلة.