الأمطار تحول شوارع أنقرة أنهاراً.. وحفرة تبتلع سيارة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في تركيا بفيديو يوثق مشهدا غريبا لسيارة تبتلعها حفرة وسط الطريق، بسبب السيول الغزيرة التي شهدتها مدينة أنقرة أمس الجمعة.

ونقلا عن موقع "العربية.نت" ظهر الفيديو لسيارة تغرق بشكل عامودي داخل الحفرة، بينما لم يتبين في المقطع المتداول إن كان ثمة أحد داخل السيارة أثناء غرقها.