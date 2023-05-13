الأمطار تحول شوارع أنقرة أنهاراً.. وحفرة تبتلع سيارة
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في تركيا بفيديو يوثق مشهدا غريبا لسيارة تبتلعها حفرة وسط الطريق، بسبب السيول الغزيرة التي شهدتها مدينة أنقرة أمس الجمعة.
ونقلا عن موقع "العربية.نت" ظهر الفيديو لسيارة تغرق بشكل عامودي داخل الحفرة، بينما لم يتبين في المقطع المتداول إن كان ثمة أحد داخل السيارة أثناء غرقها.
يشار إلى أن العاصمة أنقرة شهدت أمطاراً غزيرة يوم أمس الجمعة، وثقها المواطنون بكاميرات الهواتف المحمولة.
وتسببت الأمطار في تعطيل حركة المرور، واكتظاظ الشوارع بالسيارات، وانسداد منافذ تصريف المياه.