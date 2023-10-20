وزيرة الداخلية الألمانية تدعو لترحيل داعمي حماس

وتابعت فيزر في تصريحات للصحفيين بعد محادثات مع مسؤولين في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية، "إذا كان بوسعنا ترحيل داعمي حماس، فإن علينا فعل ذلك".

وأضافت "تركز سلطاتنا الأمنية حاليا بشكل أقوى على المشهد الإسلامي"، مشيرة إلى هجوم وقع في الآونة الأخيرة في بروكسل باعتباره مؤشرا على التهديد المرتبط بالتوتر في الشرق الأوسط.