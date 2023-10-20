وزيرة الداخلية الألمانية تدعو لترحيل داعمي حماس
قالت وزيرة الداخلية الألماني نانسي فيزر، إنه يجب ترحيل داعمي حركة حماس من البلاد طالما كان ذلك ممكنا، مضيفة أن السلطات ستراقب عن كثب المهاجمين المتشددين المحتملين.
وتابعت فيزر في تصريحات للصحفيين بعد محادثات مع مسؤولين في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية، "إذا كان بوسعنا ترحيل داعمي حماس، فإن علينا فعل ذلك".
وأضافت "تركز سلطاتنا الأمنية حاليا بشكل أقوى على المشهد الإسلامي"، مشيرة إلى هجوم وقع في الآونة الأخيرة في بروكسل باعتباره مؤشرا على التهديد المرتبط بالتوتر في الشرق الأوسط.