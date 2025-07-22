أسلحة نووية في بريطانيا.. تحرك أمريكي جديد يثير قلق روسيا

قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، إنها رصدت تصاعدًا في التوتر الدولي، وإنها تراقب التطورات، وذلك بعد أن أوردت صحيفتا "التايمز" و"تليغراف" البريطانيتان تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وضعت أسلحة نووية في بريطانيا لأول مرة منذ العام 2008.

وبحسب وكالة "رويترز"، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قائلًا: "نرى اتجاهًا نحو تصعيد التوتر، نحو التسلح، بما في ذلك التسلح النووي".

وأوضح: "تتابع جهاتنا المعنية التطورات في هذه المنطقة، وتعدّ التدابير اللازمة لضمان أمننا على خلفية ما يحدث".

أخبار ذات علاقة وزير الدفاع الأوكراني يرأس وفد المحادثات مع روسيا الأربعاء

جاء ذلك في الوقت الذي فرضت فيه بريطانيا عقوبات جديدة على ما يُسمى "أسطول الظل" الروسي، مستهدفة 135 ناقلة نفط، وشركتين روسيتين هما "إنتر شيبينج سيرفيسز" و"ليتاسكو ميدل إيست دي.إم.سي.سي"، وفقًا لـ"رويترز".

وتُعدّ ناقلات النفط هذه من العناصر الحيوية في قطاعي الطاقة والنفط الروسيين. وقالت الحكومة البريطانية إن الناقلات تشكّل جزءًا من الأسطول الذي نقل شحنات بقيمة 24 مليار دولار منذ بداية العام 2024.