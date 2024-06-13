الجيش الأوكراني: وضع "متوتر" على جبهة إستراتيجية
أعلن الجيش الأوكراني أن الوضع "متوتر" على جبهة محيط بلدة إيفانيفسكي القريبة من تشاسيف يار، المدينة التي يعتبرها الجانبان إستراتيجية.
وتقصف روسيا هذه المدينة لتحقيق اختراق في منطقة دونباس باتجاه كراماتورسك، المدينة الرئيسة التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية في المنطقة.
وأوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن "عمليتين قتاليتين تُجريان قرب إيفانيفسكي".
ويؤكد الجنود في المنطقة أن الاشتباكات صعبة للغاية، في حين تفتقر أوكرانيا للعتاد اللازم.
وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت عن المتحدث الإعلامي باسم اللواء 41 أن "الوضع صعب جدًا"، وقال: "نحتاج إلى أسلحة بعيدة المدى، وقطع مدفعية حديثة، ومزيد من الطائرات دون طيار من طراز "إف بي في"، ومسيَّرات من جميع الأنواع. نتسلّمها لكن ليس بالأعداد اللازمة".
كما تكثف روسيا هجماتها جنوبًا في قطاع بوكروفسك، وقُتل شخص في هذه المنطقة إثر قصف.
وإلى الشمال في منطقة خاركيف يُجرى الإعداد لعمليات إجلاء.
وقال حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف: "نُعد، حاليًا، خطة إجلاء لزولوتشيف" المنطقة الواقعة شمال غرب مدينة خاركيف في إشارة إلى "إجلاء إلزامي للعائلات مع الأطفال".
وشنَّت القوات الروسية هجومًا بريًا كبيرًا في هذه المنطقة، في 10 أيار/مايو، وحققت من خلاله أكبر مكاسب على الأرض منذ 18 شهرًا.