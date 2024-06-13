الجيش الأوكراني: وضع "متوتر" على جبهة إستراتيجية

أعلن الجيش الأوكراني أن الوضع "متوتر" على جبهة محيط بلدة إيفانيفسكي القريبة من تشاسيف يار، المدينة التي يعتبرها الجانبان إستراتيجية.

وتقصف روسيا هذه المدينة لتحقيق اختراق في منطقة دونباس باتجاه كراماتورسك، المدينة الرئيسة التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية في المنطقة.

وأوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن "عمليتين قتاليتين تُجريان قرب إيفانيفسكي".

ويؤكد الجنود في المنطقة أن الاشتباكات صعبة للغاية، في حين تفتقر أوكرانيا للعتاد اللازم.