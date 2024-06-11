رغم تقدم اليمين المتطرف.. أحزاب الوسط لا تزال تقود الأغلبية بأوروبا 

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الأحزاب المؤيدة للوسط في أوروبا- رغم بعض التقلبات المثيرة للقلق لا سيما من اليمين المتطرف- ما زالت تقود الأغلبية، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

وحققت القوى الوطنية المحافظة واليمين المتطرف في أوروبا مكاسب كبيرة، حيث انتهى بها الأمر بالحصول على ما يقل قليلًا عن ربع أعضاء البرلمان الأوروبي المؤلف من 720 مقعدًا - وهو أعلى رقم لهم على الإطلاق.

لكن الصحيفة قالت إن أداءَهم لم يكن جيدًا على نحو موحد، وكان أداؤهم في بعض الأماكن أسوأ من التوقعات.

أما في فرنسا، فقد دفعت الهزيمة المتواضعة التي مني بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنسبة 15% إلى 32% أمام حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، إلى مقامرة ضخمة تتمثل في الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.