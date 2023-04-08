إسرائيل تُصادق على بناء وحدات استيطانية جديدة وتمدد إغلاق الضفة وغزة
صادقت السلطات الإسرائيلية على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، بالتوازي مع تصاعد الأحداث في المناطق الفلسطينية المختلفة، كما مددت الإغلاقات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية صادقت على 6 مخططات استيطانية جديدة، تهدف لتوسعة مجموعة من المستوطنات في الضفة الغربية.
وقالت الهيئة، في بيان: "المخططات تضمنت بناء أحياء استيطانية جديدة في عدد من مدن الضفة الغربية"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".
وأوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن "عدد الوحدات الاستيطانية التي تمت المصادقة عليها يبلغ 543 وحدة استيطانية".
وأضاف أن "المخططات الهيكلية للمستوطنات التي جرى المصادقة عليها استهدفت مدن رام الله ونابلس وأريحا، من خلال المصادقة على مخططات تستهدف بناء حي استيطاني جديد على هذه المدن الفلسطينية".
وأشار شعبان إلى وجود مخططات استيطانية لتوسيع مستوطنة تدعى "ورد يريحو" الواقعة على أراضي عقبة جبر والنبي موسى في مدينة أريحا.
وبين أن "الحكومة الإسرائيلية ماضية في مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية القاضية بتفتيت الأرض وعزل الفلسطينيين في معازل سكانية صغيرة محاصرة بتجمعات استيطانية كبيرة تربطها طرق استيطانية ذات صبغة عنصرية".
إغلاق الضفة وغزة
وفي سياق منفصل، أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت باستمرار الإغلاق المفروض على الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة، حتى نهاية عطلة عيد الفصح العبري، والتي تنتهي يوم الخميس المُقبل.
وذكرت قناة "كان" العبرية الرسمية أن غالانت قرر أيضاً إلغاء الإجراءات المدنية المصادق عليها لشهر رمضان ومنع دخول العمال من غزة لإسرائيل، مشيرة إلى أنه أوعز للقوات العسكرية بمساعدة الشرطة في المدن المختلطة داخل إسرائيل.