إسرائيل تُصادق على بناء وحدات استيطانية جديدة وتمدد إغلاق الضفة وغزة

صادقت السلطات الإسرائيلية على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، بالتوازي مع تصاعد الأحداث في المناطق الفلسطينية المختلفة، كما مددت الإغلاقات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية صادقت على 6 مخططات استيطانية جديدة، تهدف لتوسعة مجموعة من المستوطنات في الضفة الغربية.

وقالت الهيئة، في بيان: "المخططات تضمنت بناء أحياء استيطانية جديدة في عدد من مدن الضفة الغربية"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".