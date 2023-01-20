جنرال أمريكي: "من الصعب جدا" دحر القوات الروسية من أوكرانيا هذا العام
أعرب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، اليوم الجمعة، عن شكوكه الشديدة في تمكن أوكرانيا من دحر القوات الروسية من أراضيها هذا العام.
ألمانيا حليف موثوق به رغم ترددها في تسليم أوكرانيا دبابات ثقيلة
لويد أوستن - وزير الدفاع الأمريكي
وقال ميلي إثر اجتماع لحلفاء أوكرانيا استضافته الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين بألمانيا: "من وجهة نظر عسكرية، ما زلت أرى أنه سيكون من الصعب جدا في هذا العام دحر القوات الروسية عسكريا من كامل.. أوكرانيا المحتلة".
من جانبه، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الجمعة، أن ألمانيا "حليف موثوق به" رغم ترددها في تسليم أوكرانيا دبابات ثقيلة، ولكن "نستطيع جميعا القيام بالمزيد" لمساعدة كييف.
وقال أوستن للصحافيين ردا على سؤال عن ألمانيا وعدم موافقتها حتى الآن على تسليم دبابات ليوبارد 2، إن الألمان "موثوق بهم. كانوا كذلك لوقت طويل وأعتقد بصدق أنهم سيظلون حليفا موثوقا به في المستقبل".