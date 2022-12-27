لمواجهة "تهديدات" الصين.. تايوان تزيد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية
مددت تايوان الخدمة العسكرية الإلزامية، من 4 أشهر إلى عام واحد، على ما أعلنت الرئيسة "تساي إينغ-وين"، يوم الثلاثاء، مؤكدة ضرورة استعداد الجزيرة لمواجهة تهديدات الصين المتزايدة.
وقالت "تساي إينغ" في مؤتمر صحفي، إن "الخدمة العسكرية الحالية لمدة أربعة أشهر ليست كافية للرد على الوضع المتغير باستمرار وبوتيرة متسارعة".
وأضافت: "قررنا إعادة مدة الخدمة العسكرية لعام، اعتبارا من 2024".
وأوضحت أن التعديل سيطبق على جميع الرجال المولودين بعد الأول من كانون الثاني/يناير 2005.
وكانت الحكومة التايوانية السابقة اختصرت المدة من عام إلى أربعة أشهر، مفضلة تطوير جيش من المجندين.
لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن أكثر من ثلاثة أرباع التايوانيين يعتبرون أن هذه المدة قصيرة للغاية.
ويواجه الجيش صعوبة في تجنيد الأشخاص بدوام كامل والاحتفاظ بهم بسبب قلة الحوافز المالية.
واعتبرت "تساي" قرارها بتمديد الخدمة العسكرية بأنه "صعب للغاية"، لكنها أشارت إلى أنه يهدف إلى "تأمين أسلوب حياة ديمقراطي لأجيالنا القادمة".
ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من مناورات عسكرية صينية بالقرب من تايوان، تقول بكين إنها تُجرى ردًا على "استفزازات" لم تحددها، وعلى "التواطؤ" بين الولايات المتحدة والجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
وقالت "تساي": "لا أحد يريد الحرب.. ولكن، يا أبناء وطني، لن يسقط السلام من السماء".
وفي عهد الرئيس شي جين بينغ، كثفت بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان مع تدهور العلاقات.
ويثير احتمال حدوث غزو صيني قلق الغرب والعديد من جيران الصين بشكل متزايد.
وأكد شي الذي أعيد انتخابه في تشرين الأول/ أكتوبر، لولاية رئاسية ثالثة، أن "إعادة توحيد" تايوان لا يمكن أن تنتظر الأجيال القادمة.