لمواجهة "تهديدات" الصين.. تايوان تزيد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية

وقالت "تساي إينغ" في مؤتمر صحفي، إن "الخدمة العسكرية الحالية لمدة أربعة أشهر ليست كافية للرد على الوضع المتغير باستمرار وبوتيرة متسارعة".

وأضافت: "قررنا إعادة مدة الخدمة العسكرية لعام، اعتبارا من 2024".

وأوضحت أن التعديل سيطبق على جميع الرجال المولودين بعد الأول من كانون الثاني/يناير 2005.

وكانت الحكومة التايوانية السابقة اختصرت المدة من عام إلى أربعة أشهر، مفضلة تطوير جيش من المجندين.

لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن أكثر من ثلاثة أرباع التايوانيين يعتبرون أن هذه المدة قصيرة للغاية.

ويواجه الجيش صعوبة في تجنيد الأشخاص بدوام كامل والاحتفاظ بهم بسبب قلة الحوافز المالية.

واعتبرت "تساي" قرارها بتمديد الخدمة العسكرية بأنه "صعب للغاية"، لكنها أشارت إلى أنه يهدف إلى "تأمين أسلوب حياة ديمقراطي لأجيالنا القادمة".

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من مناورات عسكرية صينية بالقرب من تايوان، تقول بكين إنها تُجرى ردًا على "استفزازات" لم تحددها، وعلى "التواطؤ" بين الولايات المتحدة والجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وقالت "تساي": "لا أحد يريد الحرب.. ولكن، يا أبناء وطني، لن يسقط السلام من السماء".