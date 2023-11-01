"بي بي سي" تطلق خدمة إذاعية طارئة مرتبطة بحرب غزة

أعلنت الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ بث خدمة إذاعية طارئة للسكان في غزة، تفاعلاً مع الصراع الجاري في المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يهدف إلى تزويد سكان غزة بأحدث المعلومات، إضافة إلى نصائح تتعلق بالسلامة حول أماكن الوصول إلى المأوى وإمدادات الغذاء والماء.

وأشارت مديرة الخدمة العالمية للهيئة ليليان لاندور، في بيان، إلى أن "بي بي سي نيوز العربية في وضع جيد للغاية لتقديم هذه الخدمة الحيوية لشعب غزة في وقت احتياج شديد".

ومن المقرر أن تبث إذاعة غزة، التي يتم إنتاج محتواها في القاهرة ولندن، برنامجاً واحداً بدءاً من الثالث من الشهر الجاري، ثم ستبدأ بثاً يومياً ثانياً بدءاً من العاشر منه.

وتتمتع خدمة "بي بي سي" العالمية، التي تمثل خدمات البث الدولية غير التجارية التابعة للهيئة البريطانية، بسجل سابق في إطلاق برامج البث في حالات الطوارئ.

وكانت الهيئة أطلقت في صيف عام 2014 خدمة لغزة، بعد تصاعد الأعمال القتالية هناك.

كما أطلقت خدمة إذاعية طارئة أثناء الصراع في السودان، في مايو أيار، وأذاعت نشرات تلفزيونية موسعة في أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي، العام الماضي.