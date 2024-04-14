قلق أمريكي من رد إسرائيلي "سريع" على إيران

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ومسؤول دفاعي بارز، إن القلق يساور كبار المسؤولين في الولايات المتحدة من رد إسرائيلي "سريع" على هجوم إيران، دون التفكير بالتداعيات المحتملة.

وينبع هذا القلق وفقا لشبكة "إن بي سي" NBC الإخبارية في النهج الذي اتبعته إسرائيل في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة، إضافة للهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق.

وفي السياق ذاته، أوضح مسؤول أمريكي أن الرئيس جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال المكالمة الهاتفية الي جرت بينهما، بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران.

وكشف المسؤول بحسب شبكة "سي إن إن" بأن بايدن أبلغ نتنياهو بأن التقييم الأمريكي يظهر أن الهجمات الإيرانية كانت غير ناجحة إلى حد كبير، وأظهرت القدرة العسكرية الإسرائيلية المتفوقة".