أردوغان عن لقاء بشار الأسد: أمر ممكن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن عقد لقاء مع نظيره السوري بشار الأسد أمر ممكن، بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق في أعقاب اندلاع النزاع قبل 11 عامًا.

ودعمت تركيا مقاتلين في المعارضة سعوا للإطاحة بالرئيس بشار الأسد الذي وصفه أردوغان بأنه "قاتل".

وردا على سؤال من أحد المراسلين في البرلمان عما إذا كان بإمكانه مقابلة الرئيس السوري، قال أردوغان: "هذا ممكن. لا مجال للنقمة في السياسة، في النهاية، يتم اتخاذ الخطوات في ظل أفضل الظروف".

وعلى الرغم من عدم وجود اتصال بين أردوغان والأسد، حافظ رؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدين على الاتصالات بينهم.