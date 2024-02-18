مجلة: اللاجئون في إيطاليا يواجهون ظروفا قاسية بسبب ميلوني

وتابعت: "لم يتحمل فكرة قضاء يوم آخر محبوسا في ظروف يرثى لها، إذ عثر عليه زملاؤه السجناء مشنوقاً في الصباح الباكر، على الحائط، هذه الرسالة: "إذا متّ، أود أن يتم إرسال جسدي إلى أفريقيا".

ووفق التقرير، أثار انتحاره في سجن اللاجئين هذا، موجة من الغضب من روما إلى كوناكري، خاصه إنه في الواقع يسلط ضوءا قاسيا على الظروف التي يعامل فيها اللاجئون، وتحديدا من جنوب الصحراء الكبرى، في إيطاليا بعهد ميلوني.

وعاش عثمان سيلا في إيطاليا لمدة ست سنوات، عندما وصل قاصر إلى البلاد، تم إيواؤه أولاً في مركز متخصص، في اليوم الذي بلغ فيه سن الرشد، أصبح أجنبيًا موجود بشكل غير شرعي في إيطاليا.

وبعد رحلة طويلة، من وسط فينتيميليا إلى مركز ثيوديس، في وسط إيطاليا، تم نقله في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى مركز إعادة التوطين للاجئين بشكل غير شرعي، في ميلو، في تراباني، صقلية.

وقضى "سيلا" جزءًا من لياليه في خارج زنازنة مركز الاحتجاز في ميلو، بسبب ضيق المساحة، وكان مركز الاحتجاز، مسرحا لأعمال شغب متكررة، والزنازين مكتظة.

وبعد ثلاثة أشهر تقريبًا، في 27 يناير/كانون الثاني المنصرم، تم نقل الشاب الغيني مرة أخرى، هذه المرة إلى مركز لإعادة التوطين في بونتي جاليريا، والتي كانت وجهته الأخيرة.

ونقلت عن "جون أفريك" نادية بوفينا، الناشطة في جمعية "ناجا" للدفاع عن حقوق الأجانب التي تعمل مع اللاجئين المحتجزين في المراكز الإيطالية قولها: "عندما علموا أنهم سيغادرون المركز ليتم نقلهم إلى السجن، قفز المعتقلون من الفرح لأن مراكز احتجازهم أسوأ من السجن".

وفي عام 2023، من بين ما يقرب من 500 ألف شخص في وضع غير قانوني مسجل على الأراضي الإيطالية - منهم حوالي 160 ألف وصلوا بشكل غير قانوني خلال العام - تعرض بعضهم لقسوة مراكز الاحتجاز.

وتم اعتقال ما يزيد قليلاً عن 6 آلاف شخص في أحد مراكز الاحتجاز، بحسب المجلة الفرنسية، التي أشارت إلى أن الظروف المعيشية في مراكز الاحتجاز المخصصة للاجئين كارثية.

وتابعت بوفينا: "بالإضافة إلى الاكتظاظ السكاني داخل الزنازين، تشير التحقيقات التي أجرتها المنظمات غير الحكومية المتخصصة إلى سوء المعاملة المنهجية في بعض المراكز، أو توزيع الأطعمة الفاسدة، أو حتى الإجبار على تناول الأدوية".

وفي بداية شهر يناير/كانون الثاني، أدى بث مقطع فيديو ظهرت فيه ممرضة، بمساعدة ضباط الشرطة، تجبر أحد المعتقلين على تناول عقار مهدئ، إلى فضيحة في إيطاليا.

ووثق تحقيق أجرته وسائل الإعلام التونسية، "إنكيفادا وألتريكونوميا" الإيطالية، بشكل خاص، هذا الاستخدام الواسع النطاق للمؤثرات العقلية، التي تمثل "10% على الأقل من نفقات كل مركز وحتى 44% من نفقات مركز روما".

وتصبح هذه الظروف المعيشية غير محتملة مع طول فترات الاحتجاز السبب الرئيسي للانتحار.

وقامت حكومة ميلوني بزيادة الحد الأقصى القانوني من 180 إلى 540 يومًا، من خلال مرسوم"كوترو2"، الذي انتقدته جمعيات حقوق الإنسان بشكل خاص، بحسب "جون أفريك".