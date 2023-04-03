أقاله بوتين.. فاغنر تعترف بفضل جنرال روسي في معارك باخموت

اعترف يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، اليوم الإثنين، بفضل الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين في معارك باخموت.

وقال بريغوجين، إن "قرار إجراء عملية باخموت، المسماة مفرمة لحم باخموت، اتخذه قادة فاغنر".

وأوضح زعيم فاغنر أن "سيرغي فلاديميروفيتش سوروفيكين شارك بشكل مباشر في تطوير وتنفيذ العملية، في الوقت الذي قاد فيه المجموعة".

وقال عبر قناته على التلغرام: "وبالتالي، أود أن أنسب عددًا كبيرًا من القرارات التي تم اتخاذها لحسابه".

ويوم أمس الأحد ليلًا، أعلن بريغوجين السيطرة على وسط مدينة باخموت شرقي أوكرانيا.