أوكرانيا تعلن استعادة 12 طفلا من مناطق تحتلها روسيا
أعلن مسؤول أوكراني أن بلاده استعادت 12 طفلاً من مناطق تحتلها روسيا، ونقلتهم إلى أخرى تقع تحت سيطرة كييف.
وتتهم كييف موسكو باختطاف نحو 20 ألف طفل من مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا، ناهيك عن أطفال كثيرين وجدوا أنفسهم يعيشون في ظل سيطرة روسية بعد الغزو في شباط/ فبراير 2022.
وقال أولكسندر بروكودين، الحاكم الأوكراني لمنطقة خيرسون الجنوبية، في منشور على تطبيق تلغرام، إنه تمت "استعادة 12 طفلاً إلى أراض تسيطر عليها أوكرانيا".
وأضاف أن ثلاثة صبية وتسع فتيات، تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاما، نُقلوا من أجزاء من منطقة خيرسون الخاضعة لسيطرة القوات الروسية إلى الجانب الذي تسيطر عليه أوكرانيا.
وقالت روسيا إنها نقلت بعض الأطفال الأوكرانيين بعيدا من منازلهم أو إلى دور أيتام قريبة من مناطق القتال؛ بهدف حمايتهم.
لكن موسكو اتُهمت أيضا باختطاف بعضهم، ومحاولة محو هويتهم الأوكرانية ووضعهم للتبني لدى عائلات روسية.