دخل مصطلح جديد على خط الأزمة الأوكرانية، بعدما كشف مسؤول روسي عن وجود من أسماهم "الأنصار" داخل الأراضي الأوكرانية.

وهؤلاء، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الرسمية للأنباء عن سيرغي ليبيديف، الذي قالت إنه يشغل منصب "منسق عمل مجموعات سرية موالية" لموسكو في أوكرانيا، "يقومون بالإبلاغ عن تحركات المعدات والآليات العسكرية لقوات كييف".

وبيّن ليبيديف، في حديثه للوكالة أن من أسماهم "الأنصار" ساهموا الأسبوع الماضي، في تدمير قطار يحمل 81 آلية عسكرية أوكرانية، بعد إبلاغ القوات الروسية عن تحركاته في مقاطعة نيكولايف جنوبي البلاد.

وأشار إلى أن "كييف غيّرت خططها في نقل المعدات العسكرية بعد ذلك إلى مدينة أوديسا التي تقع على البحر الأسود".