"الأنصار" داخل أوكرانيا.. مصطلح روسي جديد يظهر في الحرب الطاحنة
دخل مصطلح جديد على خط الأزمة الأوكرانية، بعدما كشف مسؤول روسي عن وجود من أسماهم "الأنصار" داخل الأراضي الأوكرانية.
وهؤلاء، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الرسمية للأنباء عن سيرغي ليبيديف، الذي قالت إنه يشغل منصب "منسق عمل مجموعات سرية موالية" لموسكو في أوكرانيا، "يقومون بالإبلاغ عن تحركات المعدات والآليات العسكرية لقوات كييف".
وبيّن ليبيديف، في حديثه للوكالة أن من أسماهم "الأنصار" ساهموا الأسبوع الماضي، في تدمير قطار يحمل 81 آلية عسكرية أوكرانية، بعد إبلاغ القوات الروسية عن تحركاته في مقاطعة نيكولايف جنوبي البلاد.
وأشار إلى أن "كييف غيّرت خططها في نقل المعدات العسكرية بعد ذلك إلى مدينة أوديسا التي تقع على البحر الأسود".
وتأتي هذه الأنباء في ظل بدء كييف هجومًا مضادًا يعول عليه الغرب في إعادة السيطرة على المناطق التي تحتلها القوات الروسية، وهي أراضٍ أوكرانية ضمت موسكو 4 مقاطعات منها في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وتنقل أوكرانيا المعدات العسكرية التي زودها بها الغرب عبر سكك الحديد من الحدود مع بولندا غربي البلاد إلى شرقها وجنوبها حيث تشتعل الجبهات بالقتال العنيف.
ومنح الغرب أوكرانيا نحو 100 مليار دولار من المعدات والدعم العسكري، وهو الأكبر في تاريخ أوروبا الحديث، إذ تقول تقارير غربية إن الجيش الأوكراني وفق هذا الدعم أصبح من أقوى جيوش أوروبا.
ولكن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لم يُظهر الهجوم المضاد أي بارقة أمل للأوكرانيين والغرب، بعد إعلان موسكو صدها جميع الهجمات وتكبيد كييف خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.
أنصار أم جواسيس؟
لروسيا الكثير من العملاء داخل أوكرانيا، وهم ما يصطلح على تسميتهم بـ"الجواسيس"، وكان لهم دور في تزويد موسكو بالمعلومات قبل الغزو في شباط/ فبراير من العام 2022، وبعده عن مناطق تواجد القوات الأوكرانية ومعداتها وتحركاتها، وتحديدًا الغربي منها.
وبالتوازي مع الحرب الطاحنة، كان لجهازَي مخابرات البلدين دور كبير في تنفيذ مخططات ومهام بعينها، حيث اتهمت روسيا المخابرات الأوكرانية بالقيام بالكثير من الهجمات داخل الأراضي الروسية والمناطق التي تحتلها في أوكرانيا.
وكان آخر ما اتُّهمت به المخابرات الأوكرانية من قبل الكرملين، هو تدبير الهجوم على أراضي مقاطعة بيلغرود الروسية نهاية أيار/ مايو الماضي عبر مخربين موالين لها.
ولعل تفجير جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مثال آخر على حرب المخابرات بين البلدين، حيث اتهمت موسكو المخابرات الأوكرانية بتنفيذه عبر عملائها، إلى جانب إطلاق مسيّرات على الكرملين الشهر الماضي.
في المقابل، شنت أجهزة الأمن الأوكرانية عمليات مداهمة واعتقالات في صفوف أوكرانيين يشتبه بصلتهم بالمخابرات الروسية خلال أشهر الحرب.
وداهم الأمن الأوكراني في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، دير "بيكيرسك لافرا" في كييف بحثًا عن جواسيس لروسيا.
والدير هو مقر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية ويعود بناؤه إلى القرن الحادي عشر.
وتتهم السلطات الأوكرانية رجال دين في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التي انفصلت عن بطريركية موسكو بعد الغزو بأنهم لا يزالون يوالون روسيا.
لكن اللافت في تصريحات المسؤول الروسي سيرغي ليبيديف، لوكالة "نوفوستي"، أن من أسماهم "الأنصار" هم سكان محليون في مقاطعة نيكولايف، ولم يصفهم بـ"العملاء" أو "الموالين".
وقال إن سكان المنطقة يبلغون الروس كذلك عن سير العمل في مصانع بالمنطقة تقوم بوضع دروع إضافية على دبابات "ليوبارد" الألمانية.
وزودت ألمانيا كييف بعشرات الدبابات من هذا النوع الذي يعتبر من بين الأفضل في ترسانة الغرب خلال الفترة الماضية، متغلبة على المخاوف بشأن إرسال أسلحة ثقيلة لأوكرانيا التي كانت بادية في الأشهر الأولى للحرب.
وبدأت هذه الدبابات تظهر خلال المعارك الأخيرة في شرقي أوكرانيا، بالتزامن مع شن كييف هجومها المضاد ضد القوات الروسية.
لكن وزارة الدفاع الروسية أعلنت تدمير عدد كبير من الدبابات الألمانية على جبهة زابوروجيا خلال التصدي للهجوم المضاد.
وبيّن ليبيديف أن "القوات الأوكرانية أصبحت تنقل المعدات ليلًا بعد إطفاء أنوار المدينة، خشية الإبلاغ عن تحركاتها وتعرضها للقصف".
ولم يُعطِ المسؤول الروسي تفاصيل إضافية عن "الأنصار"، لكن ربما يقصد بهم 8.4 مليون أوكراني من أصول روسية يعيشون كأكبر أقلية ويشكلون ما نسبته 17% من سكان البلد الذي كان إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي قبل تفككه.
ويعيش هؤلاء في جنوب وشرق البلاد، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهم يتعرضون للاضطهاد من قبل سلطات كييف ويُحرمون من التكلم بلغتهم الأصلية، وإن حمايتهم كانت من ضمن أهداف ما تمت تسميتها "العملية العسكرية الخاصة"، التي يعتبرها الغرب "غزوًا" غير مبرر.