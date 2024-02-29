سياسيون: الانتخابات الإيرانية "فارغة وغير عادلة"
مع دخول إيران فترة الصمت الانتخابي، تتواصل التوقعات بعزوف كبير عن المشاركة في العملية الانتخابية، المقررة يوم غد الجمعة، وهي عملية وصفها سياسيون ومراقبون بـ"الفارغة وغير العادلة".
وتجري الانتخابات غدا الجمعة لاختيار أعضاء البرلمان ومجلس خبراء القيادة في إيران.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الأخير الذي أجرته إذاعة وتلفزيون الحكومة الإيرانية، قبل شهر من الانتخابات، أن 52 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع ليسوا على علم بإجراء الانتخابات.
من جهته، نشر استطلاع لموقع "خبر أونلاين" نقلًا عن مركز حكومي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات ستكون 30% فقط في المحافظات، و15% في العاصمة.
وأزالت وسائل الإعلام ما نشرته عن الاستطلاعات وأوضحت أن ذلك جاء بطلب من السلطات، باعتبار هذا النشر "مخالفا للقانون".
وهذه هي الانتخابات الأولى بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في أيلول/سبتمبر 2022، ويصفها مراقبون بأنها "الاختبار الأول لشرعية النظام".
"الدولة تغمض عينيها"
وقال مصطفى تاج زاده، الناشط السياسي الإصلاحي المسجون، في رسالة إن "زعيم الجمهورية الإسلامية يغمض عينيه عن الحقائق الكارثية في إيران ولا يستمع إلى صرخات الاحتجاج لملايين الإيرانيين".
وبعد هذه الاحتجاجات، أصبح الجو السياسي والاجتماعي أكثر انغلاقًا. وبالتوازي مع ذلك، يزداد الوضع الاقتصادي سوءًا يومًا بعد يوم، وتواصل أسعار المواد الغذائية ارتفاعها.
وأعلن البنك المركزي الإيراني، بعد ستة أشهر من تعليق إعلان إحصاءات معدل التضخم، عن معدل 55.9 في المئة في الشهر الأخير من العام الإيراني الذي ينتهي في 20 مارس/ آذار المقبل.
ويقول سعيد حجاريان، المنظر السياسي للحركة الإصلاحية في إيران لـ"إرم نيوز": "لقد وصل النظام إلى نقطة حيث يقول إنني أرتب لعبة الشطرنج في الانتخابات بنفسي، وأينما أرى أن الوضع ليس في صالحي، أخلع رباط الحذاء وأفسد كل شيء".
ويبدو أن الانتخابات لم تعد نقطة الوصل بين الحكومة والشعب، بل إنها أصبحت عملية أطلق عليها حجاريان اسم "الولاء للحكومة".
وعلى حد تعبير حجاريان، فإن "التصويت في انتخابات هذا العام لا يختلف كثيرًا عن عدم التصويت. إنه مثل وضع قطعة من الورق في جيوب بنطال ذي ستة جيوب".
انتخابات فارغة
وأعلنت جبهة الإصلاح الإيرانية، وهي منظمة الإصلاحيين الإيرانيين، في بيان لها، أنها لا تستطيع المشاركة في انتخابات "فارغة من المعنى وغير تنافسية وغير عادلة وغير فعالة في إدارة البلاد"، ومن غير الممكن تقديم القائمة الانتخابية لعدم وجود مرشحين لهم.
وتقول شخصيات إصلاحية مختلفة إنه تمت الموافقة على 20 إلى 30 مرشحًا فقط من هذا التيار السياسي لخوض الانتخابات البرلمانية في جميع أنحاء البلاد، من أصل 290 مقعدًا في البرلمان.
وقالت جمعية العلماء والمدرسين في حوزة قم، وهي المنظمة السياسية الأهم لرجال الدين ذوي التوجهات الانتقادية لأداء الحكومة، إنهم ليس لديهم مرشح لتقديمه في انتخابات مجلس الخبراء بسبب "النهج الضيق الأفق".
من جهته، قال غلام حسين كرباسجي الأمين العام السابق لحزب البناء الإصلاحي لـ"إرم نيوز": "لقد رفضوا كل من لديه أدنى انتقاد أو رأي أو أداء مختلف عن سياسات النظام".
وأضاف كرباسجي: "إذا لم نصوت سيدخل مؤسسو الوضع الحالي إلى البرلمان دون أي قلق، حتى لو لم تقبلوا النظام، صوتوا للأشخاص غير المتشددين".
وأوضح: "مع الظروف التي يعيشها المجتمع، لا يمكن الادعاء بأن التصويت لبعض الأشخاص كقائمة رئيس البرلمان الأسبق المعتدل علي مطهري أو غيرها من القوى المعتدلة سيغير الوضع، ولكن يمكن الادعاء بأنه قد لا يزيد الوضع سوءًا".
وبين كرباسجي: "إذا كان شخص ما غير راضٍ عن الظروف الحالية، ويعارض البرلمان والحكومة الحاليين، فإن التصويت لأي شخص آخر غير هؤلاء الأشخاص هو تصويت احتجاجي، وهذا حقًا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".
ويرى المحلل السياسي الإصلاحي عباس عبدي أن "الانتخابات الرئاسية 2017 كانت آخر انتخابات لهذا البلد، وضاع أمل الشعب في الاقتصاد ولقمة العيش، وأدرك الشعب أن النظام لن ينجح معهم أبدًا".
ويقول إن تلك الانتخابات كانت المحاولة الأخيرة للشعب لإظهار "ما لا يريده من خلال الجمهورية".
وتبين مقارنة أعداد الأصوات في انتخابات الدورة الحادية عشرة للبرلمان، أن الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2020 شهدت أقل عدد من الأشخاص في مراكز الاقتراع، وفي الفترة الانتخابية صوت 42.57% من الإيرانيين.
وكانت آخر انتخابات أجرتها إيران هي الانتخابات الرئاسية عام 2021، التي سجلت، بحسب الإحصاءات الرسمية، الرقم القياسي لأدنى نسبة مشاركة في هذه الانتخابات بنسبة 48.8 في المئة.
وفي هذه الانتخابات، تم الإدلاء أيضًا بـ 3.7 مليون صوت باطل في الصندوق. ويعد هذا أكبر عدد من الأصوات الباطلة في تاريخ الانتخابات الرئاسية منذ ثورة عام 1979.