سياسيون: الانتخابات الإيرانية "فارغة وغير عادلة"

مع دخول إيران فترة الصمت الانتخابي، تتواصل التوقعات بعزوف كبير عن المشاركة في العملية الانتخابية، المقررة يوم غد الجمعة، وهي عملية وصفها سياسيون ومراقبون بـ"الفارغة وغير العادلة".

وتجري الانتخابات غدا الجمعة لاختيار أعضاء البرلمان ومجلس خبراء القيادة في إيران.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الأخير الذي أجرته إذاعة وتلفزيون الحكومة الإيرانية، قبل شهر من الانتخابات، أن 52 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع ليسوا على علم بإجراء الانتخابات.

من جهته، نشر استطلاع لموقع "خبر أونلاين" نقلًا عن مركز حكومي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات ستكون 30% فقط في المحافظات، و15% في العاصمة.

وأزالت وسائل الإعلام ما نشرته عن الاستطلاعات وأوضحت أن ذلك جاء بطلب من السلطات، باعتبار هذا النشر "مخالفا للقانون".

وهذه هي الانتخابات الأولى بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في أيلول/سبتمبر 2022، ويصفها مراقبون بأنها "الاختبار الأول لشرعية النظام".

"الدولة تغمض عينيها"

وقال مصطفى تاج زاده، الناشط السياسي الإصلاحي المسجون، في رسالة إن "زعيم الجمهورية الإسلامية يغمض عينيه عن الحقائق الكارثية في إيران ولا يستمع إلى صرخات الاحتجاج لملايين الإيرانيين".

وبعد هذه الاحتجاجات، أصبح الجو السياسي والاجتماعي أكثر انغلاقًا. وبالتوازي مع ذلك، يزداد الوضع الاقتصادي سوءًا يومًا بعد يوم، وتواصل أسعار المواد الغذائية ارتفاعها.

وأعلن البنك المركزي الإيراني، بعد ستة أشهر من تعليق إعلان إحصاءات معدل التضخم، عن معدل 55.9 في المئة في الشهر الأخير من العام الإيراني الذي ينتهي في 20 مارس/ آذار المقبل.

ويقول سعيد حجاريان، المنظر السياسي للحركة الإصلاحية في إيران لـ"إرم نيوز": "لقد وصل النظام إلى نقطة حيث يقول إنني أرتب لعبة الشطرنج في الانتخابات بنفسي، وأينما أرى أن الوضع ليس في صالحي، أخلع رباط الحذاء وأفسد كل شيء".