لا منافس له من معسكر ماكرون.. عودة هولاند تثير جدلاً في فرنسا

أثار ترشح الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند للانتخابات التشريعية المرتقبة، أواخر يونيو الجاري، جدلاً في الساحة السياسية الفرنسية، لا سيما أن معسكر الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون لم يرشح منافسًا له في دائرته الانتخابية.

وأحدث هولاند مفاجأة بإعلانه، السبت الماضي، ترشحه للانتخابات المرتقبة في دائرة "كوريز" تحت راية "الجبهة لشعبية" التي تضم قوى اليسار.

ووصف بعض المقربين من هولاند هذه الخطوة بأنها "ضربة عبقرية" بينما اعتبر البعض أنّ ما قام به هولاند "مناورة"، وهو نتيجة "مفاوضات داخلية" في الحزب الاشتراكي من أجل "استعادة" الترشيح للانتخابات التشريعية في دائرة "كوريز" بعد استبعاده لفترة طويلة من اليسار.

وكان فرنسوا هولاند أعلن، الخميس الماضي، دعمه لـ "الجبهة الشعبية" التي تم تشكيلها للتو بين 4 أحزاب يسارية فرنسية.

لكن ترشح هولاند لا يحظى بإجماع داخل كتلة اليسار، وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في تقرير لها إنّ "القادة الاشتراكيين الأكثر خبرة يعرفون هذا السياسي جيدًا لدرجة أنهم يدركون أن رئيس الدولة السابق يحمل في رأسه 10 آلاف فكرة" وفق تعبيرها.