زيلينسكي: لن نسحب قواتنا من دونباس

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أنه لن يقبل بأي اقتراح روسي يقضي بسحب القوات الأوكرانية من إقليم دونباس في شرق أوكرانيا.

واعتبر في تصريحات للصحفيين، أن ذلك الانسحاب من شأنه أن يحرم كييف من خطوط دفاعها، ويمهد الطريق أمام موسكو لشن المزيد من الهجمات، على ما أوردته وكالة "رويترز".

وتأتي تصريحات زيلينسكي قبل القمة المقررة يوم الجمعة المُقبل، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وقال الرئيس زيلينسكي إنه يجب عدم مناقشة القضايا المتعلقة بالأراضي إلا بعد موافقة روسيا على وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من هذه المناقشة.

وأكد الرئيس زيلينسكي، مجددًا، ضرورة إشراك أوكرانيا في أي محادثات تتعلق بأراضيها، وكان ترامب قد أشار إلى أن أي اتفاق سلام محتمل قد يشمل تبادل أراضٍ.

وبيّن الرئيس زيلينسكي أن الاقتراح الروسي يقضي بوقف تقدم القوات الروسية في مناطق أوكرانية أخرى مقابل سحب كييف لقواتها من إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، والذي يضم منطقتي دونيتسك ولوجانسك.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا لا تزال تسيطر على حوالي 30% من منطقة دونيتسك، أي حوالي 9 آلاف كيلومتر مربع، ولديها خطوط دفاعية محصنة بشدة وتسيطر على مرتفعات إستراتيجية هناك، لافتًا إلى أن أي انسحاب من شأنه أن يُشكل منصة انطلاق لهجمات روسية جديدة.

ومضى زيلينسكي، قائلًا: "سيكون لدى بوتين طريق مفتوح إلى منطقتي زابوريجيا ودنيبرو، وكذلك نحو خاركيف. لا يمكن فصل قضية الأراضي عن الضمانات الأمنية".